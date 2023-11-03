"Не надо удивляться": Данилов прокомментировал тезис, что "воевать придется всем"

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, если у Украины не будет современных средств поражения и помощи партнеров, то "держаться только используя линии фронта, будет очень-очень сложно".

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С 24 февраля 2022 года продолжается полномасштабная агрессия России против Украины. Каждый украинец должен быть готов, что придется принимать в ней непосредственное участие. Это аксиома, ведь когда армия пользуется дальнобойным оружием, возраст военнослужащих не имеет значения. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

По словам Данилова, тезис о том, что воевать или служить придется всем не должен вызывать удивления.

"Это аксиома, и не надо этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея сумасшедшего соседа. Даже когда произойдет фрагментация России, мы должны быть готовы. А фрагментация России состоится обязательно при нашей жизни", — подчеркнул секретарь СНБО.

"Мы этого не скрываем": Данилов о мобилизации в Украине

Кроме того Данилов прокомментировал тезис экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что якобы "пришло время переоценить масштабы мобилизации Украины".

По его словам, мобилизация началась еще 24 февраля 2022 года и продолжается непрерывно до сих пор.

"И мы этого не скрываем, в отличие от России. Что касается возрастного ценза, то представление о войне, что это только окопы и первая линия, — это представление о прошлом", — добавляет Данилов.

Украинцы должны уметь себя защитить

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, если у Украины не будет современных средств поражения, помощи партнеров, то "держаться только, используя линии фронта, будет очень-очень сложно".

По его словам, именно поэтому наше государство получает дальнобойные ракеты ATACMS, SCALP и т.д., которые в современной войне гораздо эффективнее.

"Когда вы пользуетесь современным оружием — возраст не имеет значения. Представление, что в ВСУ все должны быть молодыми — немножко искаженное", — подытожил Данилов.

Снижение мобилизационного возраста

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский уже пять месяцев не подписывает закон, который снижает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Хотя Генштаб, по его же словам, просит дать возможность мобилизовать больше.

По словам Данилова, это очень чувствительный и сложный вопрос.

"Это очень чувствительный вопрос, когда надо своим решением принять ответственность, что люди младшего возраста должны идти на фронт", — отмечает он.

Напомним, ранее Алексей Данилов рассказал, что те страны, которые являются для Украины ключевыми партнерами первого и второго уровня, сохраняют свою лояльность и продолжают поддерживать нашу страну, несмотря на то, что в мире в целом прогрессирует усталость от войны.

Ранее Фокус писал, поддержат ли партнеры Украину финансово в 2024 году. В профильном министерстве заявили, что Украина готова отчитаться за каждый полученный доллар помощи в 2023 году для того, чтобы убедить партнеров продлить финансовую поддержку на 2024-й.