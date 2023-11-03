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Украина Российско-украинская война

"Отслеживание идет": в Украине может появиться проект, который будет действовать в интересах РФ, — СНБО (видео)

секретарь СНБО, Алексей Данилов
Фото: Корреспондент | Секретарь СНБО Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов ожидает появления нового российского проекта после "нейтрализации "АллатРа". Он считает, что люди, прикрываясь теми или иными названиями, выполняют задачи спецорганов РФ.

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В Украине продолжается работа над выявлением организаций, которые действуют в интересах Российской Федерации на территории нашего государства. Об этом 2 ноября заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода.Live.

Он отметил, что деятельность определенных организаций, которые связаны с Россией, отслеживается.

"Отслеживание идет, и я могу сказать, что это очень сложный процесс, потому что люди, прикрываясь теми или иными названиями, например, общественная институция, по своему усмотрению решают свои вопросы по заданию спецорганов РФ", — сказал Данилов.

Данилов также прогнозирует, что в ближайшее время может активизироваться еще один российский проект.

"Я ожидаю, что в ближайшее время из политического небытия появится еще один российский проект — раньше он назывался "Женщины за будущее", а теперь "Женщины за мир". Женщины, которые в свое время рассказывали, что надо мир, надо дружить и так далее. Конечно, но не под эгидой ФСБ. Нам здесь самим наводить порядок. Вместо нас это делать никто не будет", — сказал секретарь СНБО.

По его словам, о деятельности организации "АллатРа" было известно ранее.

"Могу сказать, когда во время доклада СБУ президент спросил, почему раньше этого не сделали (нейтрализовали — ред.). Как сказали — "была в разработке", — пояснил он.

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Что известно об "АллатРа"?

Международное общественное движение "АллатРа" — организация, иногда рассматривается как новейшее религиозное движение. Позиционирует себя как общественный союз, действующий вне политики и вне религии. На территории РФ ее деятельность запрещена "из-за дискредитации вооруженных сил РФ".

2 ноября 2023 года Служба безопасности Украины нейтрализовала "АллатРа".

"В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, которые действовали в пользу спецслужб РФ", — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что под видом "миссионерства" участники этой организации оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и публично продвигали идею о создании "союза славянских народов" под руководством Москвы.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что СБУ пришла с обысками в религиозную организацию "АллатРа". По данным правоохранителей, эту организацию связывают с деятельностью в пользу государства-агрессора и продвижением кремлевских нарративов.