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Украина Российско-украинская война

Дело "Аллатры": лидеров разоблачили на антиукраинской деятельности, — СБУ (видео, фото)

СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта
Фото: СБУ | СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

По информации СБУ, лидеры "Аллатры" незаконно выехали за границу еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета.

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Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией нейтрализовала международную преступную организацию "Аллатра". Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, в Киеве и других регионах Украины провели многоэтапную спецоперацию. Как результат, заблокировали подрывную деятельность более 20 ячеек этой группировки, которые работали в пользу спецслужб РФ.

Как отмечают в СБУ, под видом "миссионерства" участники оправдывали вооруженную агрессию РФ и публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством Москвы.

Члены "Алатры" организовали четкую иерархическую структуру и собственные "представительства" в каждом областном центре Украины.

Эти ячейки массово призывали местных жителей присоединяться к организации и распространять идеи Кремля.

Как "Алатра" искала единомышленников: все больше

По информации правоохранителей, для поиска единомышленников и распространения пророссийских взглядов фигуранты создали собственный ютуб-канал, который насчитывает почти полмиллиона пользователей.

СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

Также организаторы "Аллатры" запустили сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и страниц в соцсети "ТикТок".

"Там они публиковали пропагандистские "сообщения" и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого "созидательного общества", — добавляют в СБУ.

СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

Кроме того, они агитировали за то, чтобы ВС РФ осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

"В ходе расследования получены неопровержимые доказательства вины руководства и активных участников "Аллатра", — отметили в пресс-службе.

Лидеры "Аллатры" незаконно выехали за границу: что известно

В Службе безопасности Украины заявили, что лидеры группировки незаконно выехали за границу еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета.

СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"
СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

Однако, это не помешало им вести свою преступную деятельность. Находясь в одной из европейских стран, они дистанционно продолжали управлять организацией в Украине.

СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"
СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

Филиалы "Аллатры" обнаружили на территории РФ и Беларуси

Следствие установило, что за период своего существования пророссийская организация создала собственные "филиалы" на территории РФ, Беларуси.

Кроме того, "Аллатра" существует еще в нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"
СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

СБУ провели обыски "Аллатры"

По словам правоохранителей, во время обысков в "ячейках" организации и в помещениях фигурантов на Киевщине, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, литературу, документы и другие доказательства незаконной деятельности.

СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"
СБУ, Аллатра, созидательное общество, секта Fullscreen
СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

На основании собранных доказательств руководству и участникам "Аллатры" готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ст. 436-1 (пропаганда коммунистического тоталитарного режима);
  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в среду, 1 ноября, "Телеграф" со ссылкой на собственные источники уже сообщал, что СБУ и Национальная полиция проводила массовые обыски у членов "Аллатры" по всей стране.