"Все события в мире работают в плюс Украине": Данилов рассказал, устал ли Запад от войны (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, спустя полтора года боевых действий, когда на Западе начинает проявляться усталость от войны, Украине, крайне важно держать планку, чтобы сохранить поддержку союзников.

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Война в Украине идет уже без малого полтора года. Насколько устал от войны в Украине коллективный Запад и что с этим делать, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

Следующий год будет богат серьезными политическими событиями: президентские выборы в США, новый созыв Европарламента, председательство в ЕС Венгрии, которая выступает против военной поддержки Украины. В свете предстоящих изменений на мировой политической арене, а также из-за того, что война с Россией затягивается, существуют опасения, что Украина может лишиться поддержки своих западных союзников, по крайней мере, частично.

"У меня в кабинете есть карта, которую не нужно демонстрировать. Там есть страны-партнеры первого уровня, есть второй уровень. Есть нейтральные страны. Есть откровенные враги. А есть страны в стадии ожидания", – рассказал Данилов журналистам.

По словам секретаря СНБО, те страны, которые являются для Украины ключевыми партнерами первого и второго уровня, сохраняют свою лояльность и продолжают поддерживать нашу страну., несмотря на то, что в мире в целом прогрессирует усталость от войны.

"Но мы должны осознавать, что политики постоянно принимают решения, исходя из двух вещей. Первая – это национальные интересы, вторая – это то, что касается их избирателей", – отметил Данилов.

Данилов рассказал, что в начале войны Украина добилась беспрецедентного уровня доверия и сотрудничества, который составлял 95%. На сегодняшний день, этот процент снизился до 70-75%, а в некоторых странах поддержка Украины сократилась до 65%.

"Но мы не видим такого, чтобы он [уровень доверия и сотрудничества] свалился до нуля. Этого нет", подчеркнул Данилов.

По мнению секретаря СНБО, в такой ситуации Украина в первую очередь должна "держать планку, чтобы не опуститься ниже ватерлинии". Это означает, что необходимо решить проблему коррупции и быть предельно открытыми для союзников.

"Американцы имеют право проверять то, что они предоставили. Это деньги их налогоплательщиков", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что все происходящее в мире так или иначе работает на пользу Украине, хотя это не всегда происходит быстро и не сразу становится заметным и понятным.

"Конечно, мы бы очень хотели, чтобы весь мир заботился только о нас. Но мир большой, есть другие проблемы. Мы не находимся в отдельной резервации", – добавил Данилов.

Он отметил, что сейчас происходит борьба "светлых" стран за будущее мира, и Украина – часть этого процесса.

"Так происходит, что раз в 100 лет мир трясет, раз в 100 лет происходят великие войны. Мы сейчас вышли на этот процесс", – резюмировал Данилов, отметив, что сейчас нет ответов, как долго продлится этот период.

Алексей Данилов — об Арестовиче, мобилизации молодежи и усталости от войны

Напомним, Украине все труднее получить финансовую помощь Запада. По словам министра финансов Сергея Марченко, Киеву приходится прилагать вдвое больше усилий, чтобы получить поддержку от международных партнеров.

Ранее Фокус писал, поддержат ли партнеры Украину финансово в 2024 году. В профильном министерстве заявили, что Украина готова отчитаться за каждый полученный доллар помощи в 2023 году для того, чтобы убедить партнеров продолжить финансовую поддержку на 2024-й.