Деньги, без которых не обойтись: поддержат ли партнеры Украину финансово в 2024 году

В профильном министерстве заявили, что Украина готова отчитаться за каждый полученный доллар помощи в 2023 году для того, чтобы убедить партнеров продолжить финансовую поддержку на 2024-й.

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Власти Украины надеются, что финансовая помощь от международных партнеров будет поступать и в 2024 году, но этот вопрос еще окончательно не решен. Сейчас с рядом стран ведутся переговоры по поводу обеспечения финансовых потребностей, сказал в эфире телемарафона 24 августа министр финансов Сергей Марченко.

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Он рассказал, что пока что никто из международных партнеров Украины не подтвердил выделение финансовой помощи на следующий год.

"Так было и в прошлом году. И на этот год мы сможем профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех наших потребностей", — сказал он.

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Министр финансов уверен, что Украина сможет доказать партнерам из Евросоюза, США, странам G7 и Международному валютному фонду (МВФ), что наше государство нуждается в поддержке и эта помощь используется по назначению. По его словам, наша страна уже отчитывается "за каждый доллар полученной помощи".

"У нас постоянно проводится аудит, и каждый доллар помощи со стороны США контролируется достаточно жестко. Мы постоянно предоставляем всю информацию, чтобы продемонстрировать, каким образом эта помощь используется. Поэтому я хочу отметить, что у нас есть понимание, как мы будем отчитываться и доказывать нашим партнерам, что средства используются по назначению", — подчеркнул министр финансов.

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По информации главы Минфина на 2023 год в бюджете есть сумма свыше 1,6 триллиона долларов на безопасность и оборону. По словам Сергея Марченко — это самая большая статья госбюджета.

"Это больше, чем налоги, которые мы собираем, и поэтому мы постоянно под давлением. Продолжаем искать новые источники, чтобы профинансировать эти дополнительные расходы", — сказал он.

Отметим, что на портале "Минфин" есть данные, что расходы на оборону по состоянию на июль 2023 года составили 53% Госбюджета 2023.

Сколько Украина потратила на оборону Фото: "Минфин"

Напомним, в интервью для издания "Радио Свобода" 9 августа Сергей Марченко говорил, что Украина нуждается в 42 миллиардах долларов от международных партнеров. Также он спрогнозировал следующие источники внешних поступлений:

помощь ЕС — 50 млрд евро на 4 года (то есть в год по 12,5 млрд евро или 510 млрд грн — это треть от потребности, как следует из слов Марченко);

помощь от Международного валютного фонда;

помощь от США — на это особая надежда, потому что она будет даваться как грант, то есть безвозвратно.

Также напомним, что в конце 2022 года Фокус рассказывал, что возврат к довоенному уровню доходов в валютном эквиваленте продлится 3-6 лет.