Гроші, без яких не обійтися: чи підтримають партнери Україну фінансово у 2024 році

У профільному міністерстві заявили, що Україна готова відзвітувати за кожен отриманий долар допомоги у 2023 році для того, щоб переконати партнерів продовжити фінансову підтримку на 2024-й.

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Влада України сподівається, що фінансова допомога від міжнародних партнерів надходитиме і 2024 року, але це питання ще остаточно не вирішено. Наразі з низкою країн тривають переговори щодо забезпечення фінансових потреб, сказав в ефірі телемарафону 24 серпня міністр фінансів Сергій Марченко.

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Він розповів, що поки що ніхто з міжнародних партнерів України не підтвердив виділення фінансової допомоги на наступний рік.

"Так було й минулого року. І на цей рік ми зможемо профінансувати всі видатки, зокрема видатки сектору безпеки та оборони. На наступний рік ми ведемо переговори з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб", — сказав він.

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Міністр фінансів упевнений, що Україна зможе довести партнерам із Євросоюзу, США, країнам G7 і Міжнародному валютному фонду (МВФ), що наша держава потребує підтримки і ця допомога використовується за призначенням. За його словами, наша країна вже звітує "за кожен долар отриманої допомоги".

"У нас постійно проводиться аудит, і кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко. Ми постійно надаємо всю інформацію, щоб продемонструвати, як ця допомога використовується. Тому я хочу зазначити, що в нас є розуміння, як ми звітуватимемо й доводитимемо нашим партнерам, що кошти використовуються за призначенням", — наголосив міністр фінансів.

Витрати на оборону: скільки грошей використаємо до кінця 2023 року

За інформацією глави Мінфіну, на 2023 рік у бюджеті є сума понад 1,6 трильйона доларів на безпеку й оборону. За словами Сергія Марченка — це найбільша стаття держбюджету.

"Це більше, ніж податки, які ми збираємо, і тому ми постійно під тиском. Продовжуємо шукати нові джерела, щоб профінансувати ці додаткові витрати", — сказав він.

Зазначимо, що на порталі "Мінфін" є дані, що витрати на оборону станом на липень 2023 року становили 53% Держбюджету 2023 року.

Скільки Україна витратила на оборону Фото: "Минфин"

Нагадаємо, в інтерв'ю для видання "Радіо Свобода" 9 серпня Сергій Марченко говорив, що Україна потребує 42 мільярди доларів від міжнародних партнерів. Також він спрогнозував такі джерела зовнішніх надходжень:

допомога ЄС — 50 млрд євро на 4 роки (тобто на рік по 12,5 млрд євро або 510 млрд грн — це третина від потреби, як випливає зі слів Марченка);

допомога від Міжнародного валютного фонду;

допомога від США — на це особлива надія, тому що вона буде даватися як грант, тобто безповоротно.

Також нагадаємо, що наприкінці 2022 року Фокус розповідав, що повернення до довоєнного рівня доходів у валютному еквіваленті триватиме 3-6 років.