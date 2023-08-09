Колись буде "рай": міністр фінансів Марченко відреагував на пропозицію знизити податки

Глава Мінфіну Марченко одночасно і погодився, і не погодився з пропозицією Офісу президента щодо зниження податків: свою позицію обґрунтував вимогами партнерів.

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У Міністерстві фінансів пояснили свою позицію щодо зниження податків в Україні — гарантували, що цього не буде. Однак з причин — потреба у закордонному фінансуванні, без якого країна не виживе під час війни. Про це розповів очільник міністерства Сергій Марченко порталу "Радіо Свобода".

Зі слів глави Мінфіну, він погоджується з позицією Офісу президента, звідки пролунали пропозиції знизити податків. Щоб зробити такі речі, потрібно провести серйозні розрахунки і все зважити.

Марченко впевнений, що президент розуміє масштаби зовнішнього фінансування України, яке у 2024 році може скласти 42 млрд дол. При цьому міжнародні інституції, які даватимуть гроші, хотіли б бачити, що податки збираються: "Це важливо", — наголосив міністр.

Однак, зауважив чиновник, все ж лунають пропозиції зробити "рай" у відношенні податків. Але "рай і звільнення від податків" не розуміють за кордоном.

Закордонні партнери, щоб видати гроші Україні, мають зібрати їх у вигляді податків зі своїх громадян. Тому вони й наполягають: "Будете збирати податки ви – будемо переконувати платників податків ми", — заявив Марченко.

Коли ж саме очікувати зниження податків? На це питання глава мінфіну також відповів, що це може відбутись пізніше. Після війни, коли буде інший міністр фінансів, коли буде інший уряд — тоді, коли "все зміниться": "Я думаю, що повернемося [до податків] у будь-якому випадку".

Сергій Марченко - про ситуацію в Україні

Зазначимо, міністр Марченко у розмові з "Радіо Свобода" пояснив, наскільки сильно бюджет України залежить від закордонного фінансування. Зокрема, у 2023 році не вистачило грошей навіть на 100-відсоткове покриття потреб оборони — потрібно було 1,6 трлн грн, а усі надходження за перше півріччя — лише 1,1 трлн грн. Наступного року знадобляться півтора мільярда гривень, які є шанс отримати від міжнародних партнерів.

Нагадуємо, згідно з даними НБУ, українські банки на 6 місяців 2023 року заробили майже 70 млрд грн, тоді як рівно рік тому ситуація була кардинально інша.

Водночас Мінекономіки оцінили, кільки українців виїхало за кордон внаслідок війни — ідеться про 6,2 млн осіб. При цьому вони за рік витратили 2 млрд дол. — ця сума турбує Міністерство фінансів.