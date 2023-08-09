Когда-то будет "рай": министр финансов Марченко отреагировал на предложение снизить налоги

Глава Минфина Марченко одновременно и согласился, и не согласился с предложением Офиса президента по снижению налогов: свою позицию обосновал требованиями партнеров.

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В Министерстве финансов объяснили свою позицию относительно снижения налогов в Украине — гарантировали, что этого не будет. Однако из причин — потребность в зарубежном финансировании, без которого страна не выживет во время войны. Об этом рассказал глава министерства Сергей Марченко порталу "Радио Свобода".

По словам главы Минфина, он соглашается с позицией Офиса президента, откуда прозвучали предложения снизить налогов. Чтобы сделать такие вещи, нужно провести серьезные расчеты и все взвесить.

Марченко уверен, что президент понимает масштабы внешнего финансирования Украины, которое в 2024 году может составить 42 млрд долл. При этом международные институты, которые будут давать деньги, хотели бы видеть, что налоги собираются: "Это важно", — подчеркнул министр.

Однако, заметил чиновник, все же звучат предложения сделать "рай" в отношении налогов. Но "рай и освобождение от налогов" не понимают за рубежом.

Зарубежные партнеры, чтобы выдать деньги Украине, должны собрать их в виде налогов со своих граждан. Поэтому они и настаивают: "Будете собирать налоги вы — будем убеждать налогоплательщиков мы", — заявил Марченко.

Когда же именно ожидать снижения налогов? На этот вопрос глава минфина также ответил, что это может произойти позже. После войны, когда будет другой министр финансов, когда будет другое правительство — тогда, когда "все изменится": "Я думаю, что вернемся [к снижению налогов] в любом случае".

Сергей Марченко - интервью относительно ситуации в Украине

Отметим, министр Марченко в разговоре с "Радио Свобода" объяснил, насколько сильно бюджет Украины зависит от зарубежного финансирования. В частности, в 2023 году не хватило денег даже на 100-процентное покрытие потребностей обороны — нужно было 1,6 трлн грн, а все поступления за первое полугодие — только 1,3 трлн грн. В следующем году понадобятся полтора миллиарда гривен, которые есть шанс получить от международных партнеров.

Напоминаем, согласно данным НБУ, украинские банки на 6 месяцев 2023 года заработали почти 70 млрд грн, тогда как ровно год назад ситуация была кардинально иная.

В то же время Минэкономики оценили, сколько украинцев выехало за границу в результате войны — речь идет о 6,2 млн человек. При этом они за год потратили 2 млрд долл. — эта сумма беспокоит Министерство финансов.