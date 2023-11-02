"Усі події у світі працюють у плюс Україні": Данілов розповів, чи втомився Захід від війни (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, через півтора року бойових дій, коли на Заході починає проявлятися втома від війни, Україні вкрай важливо тримати планку, щоб зберегти підтримку союзників.

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Війна в Україні триває вже без малого півтора року. Наскільки втомився від війни в Україні колективний Захід і що з цим робити, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

Наступний рік буде багатий на серйозні політичні події: президентські вибори в США, нове скликання Європарламенту, головування в ЄС Угорщини, яка виступає проти військової підтримки України. У світлі майбутніх змін на світовій політичній арені, а також через те, що війна з Росією затягується, існують побоювання, що Україна може втратити підтримку своїх західних союзників, принаймні частково.

"У мене в кабінеті є карта, яку не потрібно демонструвати. Там є країни-партнери першого рівня, є другий рівень. Є нейтральні країни. Є відверті вороги. А є країни в стадії очікування", — розповів Данілов журналістам.

За словами секретаря РНБО, ті країни, які є для України ключовими партнерами першого і другого рівня, зберігають свою лояльність і продовжують підтримувати нашу країну, незважаючи на те, що у світі загалом прогресує втома від війни.

"Але ми повинні усвідомлювати, що політики постійно ухвалюють рішення, виходячи з двох речей. Перша — це національні інтереси, друга — це те, що стосується їхніх виборців", — зазначив Данілов.

Данілов розповів, що на початку війни Україна домоглася безпрецедентного рівня довіри і співпраці, який становив 95%. На сьогодні цей відсоток знизився до 70-75%, а в деяких країнах підтримка України скоротилася до 65%.

"Але ми не бачимо такого, щоб він [рівень довіри і співробітництва] звалився до нуля. Цього немає", — підкреслив Данілов.

На думку секретаря РНБО, у такій ситуації Україна насамперед має "тримати планку, щоб не опуститися нижче ватерлінії". Це означає, що необхідно розв'язати проблему корупції та бути гранично відкритими для союзників.

"Американці мають право перевіряти те, що вони надали. Це гроші їхніх платників податків", — підкреслив Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що все, що відбувається у світі, так чи інакше працює на користь Україні, хоча це не завжди відбувається швидко і не одразу стає помітним і зрозумілим.

"Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб увесь світ дбав тільки про нас. Але світ великий, є інші проблеми. Ми не перебуваємо в окремій резервації", — додав Данілов.

Він зазначив, що зараз відбувається боротьба "світлих" країн за майбутнє світу, і Україна — частина цього процесу.

"Так відбувається, що раз на 100 років світ трясе, раз на 100 років відбуваються великі війни. Ми зараз вийшли на цей процес", — резюмував Данілов, зазначивши, що зараз немає відповідей, як довго триватиме цей період.

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Нагадаємо, Україні дедалі важче отримати фінансову допомогу Заходу. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Києву доводиться докладати вдвічі більше зусиль, щоб отримати підтримку від міжнародних партнерів.

Раніше Фокус писав, чи підтримають партнери Україну фінансово у 2024 році. У профільному міністерстві заявили, що Україна готова відзвітувати за кожен отриманий долар допомоги у 2023 році для того, щоб переконати партнерів продовжити фінансову підтримку на 2024-й.