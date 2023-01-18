"Це видно": прем'єр-міністр Польщі заявив, що Захід трохи втомився від війни в Україні

Польський політик застеріг західних колег від подібних настроїв, оскільки Росія, за його словами, терпляча, особливо в довгостроковій перспективі.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Захід трохи втомився від війни в Україні. За його словами, раніше розмови про Україну велися на іншому емоційному рівні. Про це він сказав в ефірі телеканалу TVP.

Політик заявив, що політикам Заходу не варто піддаватися таким настроям.

"Сьогодні дуже чітко видно, і я хочу застерегти світових лідерів від таких настроїв, що Росія терпляча, особливо в довгостроковій перспективі, а Захід трохи втомився", — сказав він.

За словами прем'єр-міністра, раніше західні політики говорили про війну в Україні на іншому емоційному рівні, а також на іншому рівні залученості.

Раніше Моравецький говорив на форумі у Давосі, що Польща розраховує, що союзники передадуть Україні 100 танків західного виробництва. Для цього ведуться переговори із союзниками, враховуючи канцлера Німеччини Олафа Шольца. Моравецький стверджує, що він намагається переконати німецького лідера зробити більше для постачання важкої зброї Україні.

Також Фокус писав, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава планує передати Києву 14 танків Leopard. Також польський лідер розраховує на запаси танків Фінляндії та інших країн Європи. Мета — сформувати у ЗСУ хоча б одну нову бронетанкову бригаду.

Також колишній президент РФ Дмитро Медведєв обізвав "посміховиськом" теми обговорень на Давоському форумі. Російський політик обурився тим, що президент Польщі Анджей Дуда збирає коаліцію для постачання бронетанкової техніки українським збройним силам. На його думку, це послужить надалі "розділенням України".