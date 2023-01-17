Польща має намір передати Україні 14 танків Leopard, – Анджей Дуда
Польський лідер розраховує на запаси танків Фінляндії та інших країн Європи. Мета — сформувати у ЗСУ хоча б одну нову бронетанкову бригаду.
Польща має намір передати Збройним Силам України 14 танків Leopard. Про це сказав журналістам президент Польщі Анджей Дуда на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 17 січня.
"Ми збираємо спільноту країн, які поставлять танки Leopard в Україну. Сподіваюся, до нас приєднаються союзники і ми сформуємо разом хоча б бронетанкову бригаду. Йдеться приблизно про 14 танків", — поінформував польський лідер.
Польща розраховує на допомогу Фінляндії, яка має вищезгадані танки, та низку інших європейських країн. Рішення Польщі передати Україні танки західного зразка "відчинить нові двері у військовій допомозі", переконаний Дуда.
"Звичайно, ми розраховуємо на участь Німеччини, процес займе деякий час. Німеччина теж має погодитися, тут цілий комплекс елементів і процес триває", — зауважив він.
Анджей Дуда під час форуму згадав багаторазові заклики щодо підтримки президента України Володимира Зеленського.
"Зеленський сказав, що їм потрібні танки — ми передали понад 260 наших старих танків часів Радянського Союзу. У цій техніці була гостра потреба", — додав він.
Канада 17 січня дозволила відправку в Україну танків Leopard 2. Для цього Німеччина має дозволити їхній реекспорт.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поспішає зі схваленням передачі ЗСУ танків Leopard 2. На засіданні партії німецьких соціал-демократів 13 січня він критикував союзників НАТО за поспіх у зміцненні військової могутності України.
Німецький уряд 13 січня заявив про відсутність запиту від Польщі на постачання танків Leopard 2 до України. Інші країни мають отримати дозвіл від Німеччини, інакше постачання танків стануть незаконними, наголосила представниця федерального уряду Крістіана Гоффманн.
Великобританія у січні цього року вирішила відправити в Україну танки Challenger 2. ЗМІ писали, що такий крок може бути імпульсом для Німеччини щодо поставок "Леопардів".