Польща має намір передати Україні 14 танків Leopard, – Анджей Дуда

Польський лідер розраховує на запаси танків Фінляндії та інших країн Європи. Мета — сформувати у ЗСУ хоча б одну нову бронетанкову бригаду.

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Польща має намір передати Збройним Силам України 14 танків Leopard. Про це сказав журналістам президент Польщі Анджей Дуда на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 17 січня.

"Ми збираємо спільноту країн, які поставлять танки Leopard в Україну. Сподіваюся, до нас приєднаються союзники і ми сформуємо разом хоча б бронетанкову бригаду. Йдеться приблизно про 14 танків", — поінформував польський лідер.

[ + – ] Дуда розраховує на допомогу Фінляндії, яка має танки Leopard

Польща розраховує на допомогу Фінляндії, яка має вищезгадані танки, та низку інших європейських країн. Рішення Польщі передати Україні танки західного зразка "відчинить нові двері у військовій допомозі", переконаний Дуда.

"Звичайно, ми розраховуємо на участь Німеччини, процес займе деякий час. Німеччина теж має погодитися, тут цілий комплекс елементів і процес триває", — зауважив він.

Анджей Дуда під час форуму згадав багаторазові заклики щодо підтримки президента України Володимира Зеленського.

"Зеленський сказав, що їм потрібні танки — ми передали понад 260 наших старих танків часів Радянського Союзу. У цій техніці була гостра потреба", — додав він.

Канада 17 січня дозволила відправку в Україну танків Leopard 2. Для цього Німеччина має дозволити їхній реекспорт.

[ + – ] Канада допустила можливість відправки в Україну танків Leopard 2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поспішає зі схваленням передачі ЗСУ танків Leopard 2. На засіданні партії німецьких соціал-демократів 13 січня він критикував союзників НАТО за поспіх у зміцненні військової могутності України.

Німецький уряд 13 січня заявив про відсутність запиту від Польщі на постачання танків Leopard 2 до України. Інші країни мають отримати дозвіл від Німеччини, інакше постачання танків стануть незаконними, наголосила представниця федерального уряду Крістіана Гоффманн.

Великобританія у січні цього року вирішила відправити в Україну танки Challenger 2. ЗМІ писали, що такий крок може бути імпульсом для Німеччини щодо поставок "Леопардів".