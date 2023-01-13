Шольц розкритикував нагальність союзників із поставками танків Leopard 2 Україні, — Spiegel

За інформацією журналістів, 13 січня на засіданні німецьких соціал-демократів Шольц продовжив наводити докази на користь своєї позиції щодо танків Leopard 2 для України. Він назвав "метушними" дії союзників, які вже погодилися на передачу танків Україні.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився з критикою щодо союзників по НАТО, які поспішають зміцнити військову міць України за допомогою постачання Києву важких танків. У свою чергу, однопартійці Шольца незадоволені повільністю канцлера, передає Spiegel.

За інформацією журналістів, 13 січня на засіданні своєї партії німецьких соціал-демократів Шольц продовжив наводити аргументи на користь своєї позиції щодо постачання Україні важких танків Leopard 2. Він назвав дії союзників, які вже дали згоду на передачу танків Україні, — "метушними".

У свою чергу, інший представник СДПН Андреас Шварц закликав прискорити постачання танків Києву. За його словами, такий крок має бути зроблено наступного тижня, і Німеччина має скоординувати свої дії з нашими західними партнерами.

Шварц пропонує, що спочатку потрібно направити Україні танки Leopard 1, яких у Німеччині достатньо.

"Нам не доведеться нічого забирати у Бундесверу. Ми повинні підготуватися до цього кроку і оголосити про це разом із партнерами на конференції "Рамштайн", — заявив він.

У свою чергу, ще один депутат Міхаель Рот відзначив мінливість становища на фронті в Україні й посилення російського терору проти громадян України.

Нагадаємо, що Німеччина планує оголосити постачання Україні танків Leopard 2 вже наступного тижня. За інформацією журналістів, під тиском союзників влада ФРН може розпочати постачання Києву важких танків або дозволити Польщі та Фінляндії їхній реекспорт. До того ж, влада Великобританії ухвалила рішення про передачу Україні танків Challenger 2, що може стати імпульсом для постачання з боку ФРН "Леопардів".