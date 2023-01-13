Шольц раскритиковал спешку союзников с поставками танков Leopard 2 Украине, — Spiegel

По информации журналистов, 13 января на заседании немецких социал-демократов Шольц продолжил приводить доводы в пользу своей позиции по танкам Leopard 2 для Украины. Он назвал "суматошными" действия союзников, которые уже согласились на передачу танков Украине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц высказался с критикой в отношении союзников по НАТО, которые спешат укрепить военную мощь Украины с помощью поставок Киеву тяжелых танков. В свою очередь однопартийцы Шольца недовольны медлительностью самого канцлера, передает Spiegel.

По информации журналистов, 13 января на заседании своей партии немецких социал-демократов Шольц продолжил приводить аргументы в пользу своей позиции относительно поставок Украине тяжелых танков Leopard 2. Он назвал действия союзников, уже давших согласие на передачу танков Украине, — "суматошными".

В свою очередь, другой представитель СДПГ Андреас Шварц призвал ускорить поставки танков Киеву. По его словам, такой шаг должен последовать на следующей неделе, и Германия должна скоординировать свои действия с нашими западными партнерами.

Шварц предлагает, что вначале нужно направить Украине танки Leopard 1, которых у Германии в достаточном количестве.

"Нам не придется ничего отнимать у Бундесвера. Мы должны подготовиться к этому шагу и объявить об этом вместе с партнерами на конференции "Рамштайн"", — заявил он.

В свою очередь, еще один депутат Михаэль Рот отметил изменчивость положения на фронте в Украине, а Россия усиливает террор против гражданских жителей Украины.

Напомним, что Германия планирует объявить поставки Украине танков Leopard 2 уже на следующей неделе. По информации журналистов, под давлением союзников власти ФРГ могут начать поставки Киеву тяжелых танков или разрешить Польше и Финляндии их реэкспорт. К тому же, власти Великобритании приняли решение о передаче Украине танков Challenger 2, что может стать импульсом для поставок со стороны ФРГ "Леопардов".