"Немає запиту": у Берліні не підтвердили передачу танків Leopard з Польщі в Україну

За словами представниці уряду ФРН Крістіани Гоффманн, постачання німецьких танків без спеціального дозволу було б незаконним.

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В уряді Німеччини заявили, що не отримували від Польщі офіційного запиту на дозвіл на постачання танків Leopard 2 в Україну. Про це повідомив кореспондент видання "Укрінформ", посилаючись на слова офіційної представниці федерального уряду Крістіани Гоффманн.

"Немає жодного офіційного запиту. Немає питання, на яке ми змушені були сказати "Ні". Ми знаходимося в постійних переговорах щодо того, що необхідно зробити, щоб підтримати Україну", — сказала Гоффманн.

В уряді ФРН також нагадали, що решта країн, які мають намір надати Збройним Силам України свої танки Leopard 2, також мають отримати відповідний дозвіл. Інакше такі постачання будуть незаконними.

Гоффманн згадала про те, що німецька влада "немає зафіксованої позиції" щодо поставок важкого озброєння. Водночас у Берліні безперервно йде обговорення цього питання та планування подальших кроків.

Представниця уряду також зазначила, що Німеччина має намір "надати Україні те, що допоможе їй захиститися". Однак чиновниця наголосила на важливості недопущення втягування ФРН і НАТО у війну.

За словами Крістіани Гоффман, Берліну вдалося посилити контакти з партнерами. Зокрема, вона згадала про діалог із Францією, Великобританією, Польщею, Іспанією та США.

Нагадаємо, що в середу, 11 січня, президент Польщі Анджей Дуда повідомив під час свого візиту до Львова про намір передати Україні німецькі танки Leopard 2. За його словами, постачання відбуватимуться у межах підтримки міжнародної коаліції.

Крім того, 12 січня речник польського уряду Петро Мюллер заявив, що в Польщі готові чинити тиск на країни Євросоюзу, щоб збільшити постачання танків Leopard 2 для Збройних Сил України.

Ще Фокус писав про те, що 12 січня міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав не допустити зриву постачання Leopard 2 з Польщі в Україну через заперечення уряду.