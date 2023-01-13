"Нет запроса": в Берлине не подтвердили передачу танков Leopard из Польши в Украину

По словам представителя правительства ФРГ Кристианы Гоффманн, поставки немецких танков без специального разрешения были бы незаконными.

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В правительстве Германии заявили, что не получали от Польши официального запроса на разрешение поставок танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщил корреспондент издания "Укринформ", ссылаясь на слова официального представителя федерального правительства Кристианы Гоффманн.

"Нет никакого официального запроса. Нет вопроса, на который мы вынуждены были сказать "Нет". Мы находимся в постоянных переговорах по поводу того, что необходимо сделать, чтобы поддержать Украину", — сказала Гоффманн.

В правительстве ФРГ также напомнили, что остальные страны, намеревающееся предоставить Вооруженным силам Украины свои танки Leopard 2 также должны получить соответствующее разрешение. В противном случае подобные поставки будут незаконными.

Гоффманн упомянула о том, что у немецких властей "нет зафиксированной позиции" касательно поставок тяжелого вооружения. При этом в Берлине непрерывно идет обсуждение данного вопроса и планирование дальнейших шагов.

Представитель правительства также отметила, что Германия намерена "предоставить Украине то, что поможет ей защититься". При этом чиновница подчеркнула, важность недопущения втягивания ФРГ и НАТО в войну.

По словам Кристианы Гоффманн, Берлину удалось усилить контакты с партнерами. В частности, она упомянула о диалоге с Францией, Великобританией, Польшей, Испанией и США.

Напомним, что в среду, 11 января президента Польши Анджей Дуда сообщил во время своего визита во Львов о намерении передать Украине немецкие танки Leopard 2. По его словам, поставки будут проходить в рамках поддержки международной коалиции

Кроме того, 12 января спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что в Польше готовы оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы увеличить поставки танков Leopard 2 для Вооруженных сил Украины.

Еще Фокус писал о том, что 12 января министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставок Leopard 2 из Польши в Украину из-за возражений правительства.