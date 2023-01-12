Польша надавит на другие страны ЕС для передачи Украине танков Leopard 2, — правительство

По словам спикера Совета министров Петра Мюллера, Польша станет следующей мишенью России, если не удастся защитить Украину от военной агрессии.

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Польша готова оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы увеличить поставки танков Leopard 2 украинской стороне. Об этом в эфире телеканала TVP.INFO заявил спикер польского правительства Петр Мюллер.

По словам Мюллера, международное давление на Германию уже приносит результаты. Он напомнил, что в начале российского вторжения команда канцлера Олафа Шольца отказывалась поставлять Украине вооружение, так как это "не их война", однако позже изменила свою позицию.

Представитель правительства объяснил, что Польша заявила о передаче танков Leopard 2 Киеву для того, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое".

Мюллер уверен, что такая военная помощь крайне важна для защиты украинской территории. Он также подчеркнул, что если проиграет Киев, то проиграет и его государство.

"Если мы не защитим независимую Украину, то Польша будет следующей мишенью [России]", — прокомментировал спикер правительства.

Однако серьезные риски существуют не только для Варшавы, добавил Мюллер. Под угрозой российского вторжения также находятся страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония, которые ближе всего расположены к государству-агрессору.

Мюллер говорит, что целью Польши сегодня является защита Украины, а для этого Киеву нужно соответствующее вооружение.

"Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям [военной помощи Украине]", — резюмировал он.

Напомним, в среду, 11 января, во время своего визита во Львов президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине несколько танков Leopard 2 из тех 240, которые находятся на вооружении государства.

Немецкое издание Die Welt 12 января написало, что министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставок польских Leopard 2 Украине из-за возражений правительства.