Польша передаст ВСУ танки Leopard, — Дуда

По словам польского президента Анджея Дуды, его страна готова передать ВСУ несколько танков Leopard 2 из тех 240, которые находятся на вооружении страны.

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Польша передаст Украине танки Leopard в рамках поддержки международной коалиции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во Львове на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой в среду, 11 января.

"Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции. Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине", — сказал Дуда.

Кроме этого, Дуда говорил во время визита в Львов со своими украинским и литовским коллегами о военной поддержке Украины в целом и интеграции нашей страны в ЕС и НАТО.

Заметим, что на вооружении Польши сейчас пребывают 240 танков Leopard. Это означает, что Украина получит не менее 10 танков (численность танковой роты в ВСУ), но не более 14 этих военных машин (именно такое количество танков входит в одну роту в странах-членах НАТО).

Напомним, 9 января стало известно, что Польша может передать Украине символическое количество танков Leopard. Как заверил тогда советник польского президента Якоб Кумох, информация о поставках в Украину всех польских танков Leopard 2 является абсурдной, поскольку Варшава не намерена действовать в одиночку в вопросе военной помощи.

Фокус также писал о том, что в Германии раскритиковали Францию за обещание поставить танки Украине. Сопредседатель правящей партии Германии Ларс Клингбайль обратил внимание на тот факт, что одностороннее решение лидера Франции Эмманюэля Макрона по поводу поставок вооружения Украине может подтвердить наратив РФ о том, что страны Евросоюза фактически являются стороной конфликта в российско-украинской войне.