Польша может передать Украине символическое количество танков Leopard, — советник Дуды
Как заверяет Якоб Кумох, информация о поставках в Украину всех польских танков Leopard 2 является абсурдной, поскольку Варшава не намерена действовать в одиночку в вопросе военной помощи.
Польша в рамках военной помощи может передать Украине символическое количество танков Leopard 2. Об этом в эфире польского Radio Zet заявил советник президента по вопросам внешней политики Якуб Кумох.
По его словам, Польша действительно может передать Украине танки Leopard 2, но речь идет о символическом количестве.
Якуб Кумох подчеркнул, что украинские Вооруженные силы могут получить от Варшавы до 10 единиц техники. Вопрос передачи Украине танков Leopard 2 сейчас находится на рассмотрении, а окончательное решение примет президент Анджей Дуда по итогам заседания Бюро нацбезопасности Польши.
"Необходимо определить, что именно хотят делать наши союзники. Сколько Leopard 2 поставит Польша? Абсолютно не все. Говорить о том, что Польша отдаст несколько сотен штук, – абсурд. Польша ничего не будет делать в одиночку", — продолжил Кумох, комментируя возможную передачу Украине танков Leopard 2.
Советник Анджея Дуды также отметил, что Польша была одним из инициаторов предоставления Киеву ракетных комплексов Patriot, которые способны усилить украинскую ПВО.
Отметим, что накануне Нового года в иностранных СМИ появилась информация, что Финляндия может стать первой страной, которая будет поставлять танки Leopard 2 в Украину. В частности, местные парламентарии направили правительству официальный запрос, в котором призвали власти начать отправку тяжелого вооружения на нужды ВСУ.
6 января немецкое издание Spiegel сообщило, что Минобороны Германии планирует отправить в Украину до 40 боевых машин пехоты Marder, после чего Бундесвер начнет рассматривавать вопрос о поставках танков Leopard 2.
В этот же день, 6 января, издание The Wall Street Journal проинформировало, что Польша может передать Украине свои танки Leopard 2.