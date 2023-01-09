Польша может передать Украине символическое количество танков Leopard, — советник Дуды

Как заверяет Якоб Кумох, информация о поставках в Украину всех польских танков Leopard 2 является абсурдной, поскольку Варшава не намерена действовать в одиночку в вопросе военной помощи.

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Польша в рамках военной помощи может передать Украине символическое количество танков Leopard 2. Об этом в эфире польского Radio Zet заявил советник президента по вопросам внешней политики Якуб Кумох.

По его словам, Польша действительно может передать Украине танки Leopard 2, но речь идет о символическом количестве.

Якуб Кумох подчеркнул, что украинские Вооруженные силы могут получить от Варшавы до 10 единиц техники. Вопрос передачи Украине танков Leopard 2 сейчас находится на рассмотрении, а окончательное решение примет президент Анджей Дуда по итогам заседания Бюро нацбезопасности Польши.

"Необходимо определить, что именно хотят делать наши союзники. Сколько Leopard 2 поставит Польша? Абсолютно не все. Говорить о том, что Польша отдаст несколько сотен штук, – абсурд. Польша ничего не будет делать в одиночку", — продолжил Кумох, комментируя возможную передачу Украине танков Leopard 2.

Советник Анджея Дуды также отметил, что Польша была одним из инициаторов предоставления Киеву ракетных комплексов Patriot, которые способны усилить украинскую ПВО.

[ + – ] Польша может передать Украине символическое количество танков Leopard 2

Отметим, что накануне Нового года в иностранных СМИ появилась информация, что Финляндия может стать первой страной, которая будет поставлять танки Leopard 2 в Украину. В частности, местные парламентарии направили правительству официальный запрос, в котором призвали власти начать отправку тяжелого вооружения на нужды ВСУ.

6 января немецкое издание Spiegel сообщило, что Минобороны Германии планирует отправить в Украину до 40 боевых машин пехоты Marder, после чего Бундесвер начнет рассматривавать вопрос о поставках танков Leopard 2.

В этот же день, 6 января, издание The Wall Street Journal проинформировало, что Польша может передать Украине свои танки Leopard 2.