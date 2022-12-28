Финляндия может стать первой страной, которая начнет поставлять танки Leopard в Украину

Два парламентария Атте Харьянне и Андерс Адлекройц предлагают передать Украине танки, поскольку те существенно не изменят характер западной поддержки.

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Финляндские парламентарии направили запрос в правительство, чтобы начать поставлять Украине танки Leopard 2. Об этом сообщается на сайте одного из инициаторов обращения Атте Харьянне.

Атте Харьянне и Андерс Адлеркройц считают, что успех Украины основывается не только на сильном желании защитить страну, но и на западной материальной поддержке и обучении. Именно она может стать ключевой в вопросе завершения войны. В интересах Европы сделать так, чтобы война закончилась победой Украины как можно быстрее.

Авторы инициативы предлагают правительству рассмотреть вопрос передачи Украине танков Leopard 2. Именно эти машины могут идеально подойди для усиления украинской армии. В мире существуют тысячи Leopard 2 в различных модификациях и они стоят на вооружении ряда стран — Германии, Нидерландов, Польши и других стран. Западные танки разрабатывались, чтобы брать качеством над СССР, который делал ставку на количество.

На вооружении Финляндии сейчас находится около 200 танков Leopard 2. Из-за географических особенностей Украине большое количество машин не передадут. Однако даже небольшое количество было бы ценным для ВСУ. Вдобавок каждая страна могла бы передавать небольшое количество для Украины, чтобы всего их было больше.

Поэтому депутаты Харьянне и Адлеркройц отмечают, что западная поддержка должна измеряться не в соответствии с нарративом РФ, а в защите собственных интересов и ценностей. Также они заявляют, что боевые танки принципиально не меняют характер западной поддержки.

Добавим, в Финляндии на вооружении находятся танки модификации 2A4 и 2A6, которые с 2021 года проходят модернизацию. На танки установят новую систему управления огнем, которая позволит использовать новые типы боеприпасов HE/FRAG и сделают машины более боеспособными. Модернизация должна завершиться к 2026 году.

Напомним, 27 декабря глава оборонного комитета Германии заявила Штрак-Циммерман, что она устала от оправданий Шольца, почему Украина не получает танки Leopard 2.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 9 декабря говорил о скором получении от западных партнеров танков Abrams и Leopard. По его мнению, это будет объективным развитием войны.