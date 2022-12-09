Логическое развитие войны: в ОП выразили уверенность в поставках западных танков Украине

По словам Михаила Подоляка, украинские Силы обороны получат все нужное вооружение, включая средства ПРО и танки.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для 24 канала заявил, что ВСУ получат современные образцы западной техники.

Партнеры долгое время отказывались поставлять украинским силам современные образцы военной техники, в частности танки, комплексы противоракетной обороны и ракетные установки. Однако по мнению Михаила Подоляка, ситуация поменяется уже в скором времени.

"Просто поверьте мне, что мы очень скоро получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное. Это объективное развитие войны. Это все будет на нашей территории", — заявил Подоляк.

Каких-либо деталей советник главы ОП не стал сообщать, но сказал, что через неделю, месяц или два все будет получено. Украинские военные получат все, включая ракеты "определенных дальностей" и ракет "определенных калибров.

Также Подоляк добавил, что информация о том, что Украине будут помогать только до выхода на границы по состоянию на 24 февраля 2022 года, является неправдивой. Фраза вырвана из контекста. На Западе есть консенсус о том, что Украина должна выйти на все свои границы в международно признанных границах.

Напомним, в СМИ писали, что Украине передали РСЗО HIMARS без возможности запуска ATACMS. Ракет с дальностью в 300 км.

Ранее в Бундестаге подтвердили одобрение США на передачу танков Leopard для ВСУ. Всего в Европе есть более 2000 танков такого типа.