HIMARS без ATACMS для Украины: возможно ли технически ограничить установку

На вооружении украинской армии будет находится до 38 установок. Существует несколько вариантов, как их могли ограничить, от поставок машин без полных возможностей, до ошибки журналистов в написании статьи.

Related video

В американском издании The Wall Street Journal вышла статья о том, что Штаты ограничили возможность запускать из украинских HIMARS дальнобойные ракеты по российской территории. В The War Zone предположили как это реализовать на практике.

В статье указывается, что Украина получила реактивные системы залпового огня HIMARS без возможности запуска малых баллистических ракет ATACMS. Эти боеприпасы находятся в топе желаний Украины уже долгое время. Они позволят уничтожать российские цели на дальности до 280 км. В Штатах их отказываются передавать из-за опасений эскалации войны.

В общей сложности ВСУ получили до 38 машин, часть из них будет поставляться в течении 2023 года.

Как США могли ограничить работу HIMARS?

В издании выделяют несколько вариантов того, как в США могли ограничить работу HIMARS:

поставка версий с ограниченной функциональностью

изменение в конструкции, которые при погрузке ATACMS не будут работать

программное ограничение головок самонаведения имеющихся ракет GMLRS, которые выдают ошибку при попытке навестить на российскую территорию

ошибка журналистов WSJ. Возможно, речь идет о политическом ограничении применения ракет

Также нежелание США передавать баллистических ракет может быть связано с тем, что ATACMS находятся на вооружении передовых частей американской армии, которые готовы вступить в потенциальных конфликт. Например, на Корейском полуострове.

Напомним, Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS. Их будут изготавливать как для армии, так и для поддержки союзников.

Ранее Резников заявил, что Запад будет поставлять новые образцы военной техники Украине. Это будет достигаться эволюционным путем.