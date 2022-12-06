Танки Leopard, самолеты и новые системы ПВО: Резников заговорил о новом вооружении от НАТО

По словам министра обороны, ВСУ получает военную помощь "эволюционным путем". США работают над заказом систем ПВО NASAMS для Украины, а в Германии — над новыми IRIS-T.

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Западные партнеры Украины готовятся передать Украине танки и самолеты, но есть проблемы в технологических и логистических деталях. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире единого телемарафона.

Министр назвал партнеров Украины "очень практичными, прагматичными и реалистичными".

"Если они передают (ВСУ) какую-то новую систему, то понимают, что у них есть на складах амуниция, ракеты, системы для ремонта, инструкторы и наши ребята обучены", — сказал глава Минобороны.

Поставки систем ПВО от стран Запада

Алексей Резников коснулся вопроса поставок западных систем ПВО — американских Patriot и NASAMS, а также немецких IRIS-T.

"Patriot — система ПВО средней дальности, а NASAMS или IRIS-T — короткой. Все идет постепенно, системы Patriot — сложные, дорогие, их долго производить", — объяснил министр.

[ + – ] США готовят заказ новых систем NASAMS для Украины

ВСУ уже получили системы NASAMS, в США сейчас готовят заказ новых систем для Украины. Германия предоставила свои IRIS-T, там также идет изготовление новых систем, добавил он.

"Поэтому это эволюционный путь. Мы с вами вообще год назад не могли представить, что у нас будут HIMARS, системы M270 или 155-й калибр", — объяснил Резников.

Танки Leopard и самолеты

По словам Резникова, схожая ситуация и с немецкими танками Leopard. Данное вооружение имеет разную цену и состояние.

"Дать нам 2 таких танка — это ни о чем, а вот 100 будет иметь значение. Значит, они должны быть в исправном техническом состоянии. Это не просто политические переговоры, а технологические и логистические", — объяснил чиновник.

[ + – ] Танки Leopard, как сказал Резников, должны быть в исправном состоянии

Министр признался, что остается оптимистом и верит в предоставление ВСУ танков стандартов НАТО.

"И не только Leopard, так же как сегодня у нас с вами воюет в артиллерии более 8 систем 155-го калибра из разных стран. Поэтому будут у нас, я убежден, и танки и даже боевые самолеты", — заключил министр.

Напомним, что Берлин 1 декабря собрал новый пакет вооружения для Украины из запасов Бундесвера. В него войдут 7 зенитных САУ Gepard и 10 надводных беспилотников.

В Пентагоне ранее сказали, почему не отправляют ВСУ истребители F-16 и танки Abrams. Чтобы поддерживать их боевую готовность, должна быть масса технического обеспечения, говорят военные.

НАТО ищет возможности для передачи Украине лучших систем ПВО и ПРО — "Железного купола" и американских Patriot. Их могут разместить вдоль польской границы.