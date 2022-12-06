Танки Leopard, літаки та нові системи ППО: Резніков заговорив про нове озброєння від НАТО

За словами міністра оборони, ЗСУ отримує військову допомогу "еволюційним шляхом". США працюють над замовленням систем ППО NASAMS для України, а в Німеччині — над новими IRIS-T.

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Західні партнери України готуються передати Україні танки та літаки, але є проблеми у технологічних і логістичних деталях. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі єдиного телемарафону.

Міністр назвав партнерів України "дуже практичними, прагматичними та реалістичними".

"Якщо вони передають (ЗСУ) якусь нову систему, то розуміють, що в них є на складах амуніція, ракети, системи для ремонту, інструктори та наші хлопці навчені", — сказав глава Міноборони.

Постачання систем ППО від країн Заходу

Олексій Резніков торкнувся питання постачання західних систем ППО — американських Patriot та NASAMS, а також німецьких IRIS-T.

"Patriot — система ППО середньої дальності, а NASAMS або IRIS-T — короткої. Все йде поступово, системи Patriot — складні, дорогі, їх довго робити", — пояснив міністр.

[ + – ] США готують замовлення нових систем NASAMS для України

ЗСУ вже отримали системи NASAMS, у США зараз готують замовлення нових систем для України. Німеччина надала свої IRIS-T, там також відбувається виготовлення нових систем, додав він.

"Тому це еволюційний шлях. Ми з вами взагалі рік тому не могли уявити, що ми матимемо HIMARS, системи M270 або 155-й калібр", — пояснив Резніков.

Танки Leopard і літаки

За словами Резнікова, схожа ситуація і з німецькими танками Leopard. Це озброєння має різну ціну та стан.

"Дати нам 2 такі танки — це ні про що, а от 100 матиме значення. Значить, вони мають бути у справному технічному стані. Це не просто політичні переговори, а технологічні та логістичні", — пояснив чиновник.

[ + – ] Танки Leopard, як сказав Резніков, мають бути у справному стані

Міністр зізнався, що залишається оптимістом і вірить у надання ЗСУ танків стандартів НАТО.

"І не тільки Leopard, так само як сьогодні у нас із вами воює в артилерії понад 8 систем 155 калібру з різних країн. Тому будуть у нас, я переконаний, і танки і навіть бойові літаки", — підсумував міністр.

Нагадаємо, що Берлін 1 грудня зібрав новий пакет озброєння для України із запасів Бундесверу. До нього увійдуть 7 зенітних САУ Gepard і 10 надводних безпілотників.

У Пентагоні раніше сказали, чому не відправляють ЗСУ винищувачі F-16 та танки Abrams. Щоб підтримувати їхню бойову готовність, має бути маса технічного забезпечення, кажуть військові.

НАТО шукає можливості для передавання Україні найкращих систем ППО та ПРО — "Залізного купола" й американських Patriot. Їх можуть розмістити вздовж польського кордону.