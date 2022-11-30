Не plug and play: у Пентагоні пояснили, чому Україні поки що не передають танки й авіацію
Танки Abrams і винищувачі F-16 складно тримати в робочому стані без серйозного технічного забезпечення. Їх не можна передати й одразу кинути в бій, пояснили в Міноборони.
Сполучені Штати не постачають Україні танки Abrams або винищувачі F-16, оскільки вони не дозволяють їх відразу ж запускати в бій. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Під час пресконференції представник Пентагону заявив, що ЗСУ не отримують винищувачі F-16, або танки Abrams, або ППО за типом Patriot, оскільки вони вимагають безліч інших засобів. Для підтримки в бойової готовності потрібна маса технічного забезпечення.
"Жодна з цих систем не є plug and play. Ви не можете просто поставити їх на поле бою та почати їх використовувати", — заявив представник Міноборони.
У Defense Express додають, що передача танків Abrams спричинить масу складнощів:
- потрібні тягачі з вантажопідйомністю понад 60 тонн
- потрібні боєприпаси калібру 120-мм
- велика кількість запасних деталей
- паливо
- мобільні майстерні
Водеочас це не означає, що ЗСУ ніколи не отримає західні танки або винищувачі. Це означає, що зараз зусилля партнерів спрямовані на постачання та підтримку в робочому стані іншої техніки. А десять танків Abrams не зроблять на полі бою радикальних змін.
Нагадаємо, Захід серйозно розглядає можливість постачання ЗРК Patriot і F-16 Україні через російський ракетний терор.
Також нардеп Єгор Чернов заявляв, що Україна погодила механізм для постачання західних танків. Вдалося досягти згоди зі США, Німеччиною та Іспанією.