Не plug and play: у Пентагоні пояснили, чому Україні поки що не передають танки й авіацію

Танки Abrams і винищувачі F-16 складно тримати в робочому стані без серйозного технічного забезпечення. Їх не можна передати й одразу кинути в бій, пояснили в Міноборони.

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Сполучені Штати не постачають Україні танки Abrams або винищувачі F-16, оскільки вони не дозволяють їх відразу ж запускати в бій. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Під час пресконференції представник Пентагону заявив, що ЗСУ не отримують винищувачі F-16, або танки Abrams, або ППО за типом Patriot, оскільки вони вимагають безліч інших засобів. Для підтримки в бойової готовності потрібна маса технічного забезпечення.

"Жодна з цих систем не є plug and play. Ви не можете просто поставити їх на поле бою та почати їх використовувати", — заявив представник Міноборони.

У Defense Express додають, що передача танків Abrams спричинить масу складнощів:

потрібні тягачі з вантажопідйомністю понад 60 тонн

потрібні боєприпаси калібру 120-мм

велика кількість запасних деталей

паливо

мобільні майстерні

Водеочас це не означає, що ЗСУ ніколи не отримає західні танки або винищувачі. Це означає, що зараз зусилля партнерів спрямовані на постачання та підтримку в робочому стані іншої техніки. А десять танків Abrams не зроблять на полі бою радикальних змін.

Нагадаємо, Захід серйозно розглядає можливість постачання ЗРК Patriot і F-16 Україні через російський ракетний терор.

Також нардеп Єгор Чернов заявляв, що Україна погодила механізм для постачання західних танків. Вдалося досягти згоди зі США, Німеччиною та Іспанією.