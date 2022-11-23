Узгоджено механізм: Україна може почати отримувати західні танки, – нардеп

Як заявляє Єгор Чернов, вдалося прибрати перешкоду, яка не давала передавати до ЗСУ сучасну бронетехніку.

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Українська армія може почати отримувати західні танки, оскільки вдалося погодити механізм передачі з головними союзниками. Про це повідомляє нардеп Єгор Чернов у Фейсбуці.

Нардеп заявив, що після багатьох зустрічей з делегаціями НАТО на Парламентській асамблеї вдалося прибрати перешкоди, які блокували виділення західної важкої техніки. Деталі цієї перешкоди Чернов розкривати не може, але обережно припускає, що вдалося знайти вихід.

Головне чого вдалося досягти — це дійти згоди з ключовими постачальниками танків:

Німеччиною

Іспанією

США

"Після повернення делегацій додому процес має бути запущений. У США займеться цим ціла група конгресменів обох партій. Чекаємо!" — резюмував Чернов.

[ + – ] Abrams M1A2 Фото: military-informant.com [ + – ] Leopard 2A4

Єгор Чернов — народний депутат фракції "Слуга народу", голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр оборони Олексій Резніков висловив оптимізм у передачі нового озброєння ЗСУ. Раніше Україні відмовляли у Stinger чи HIMARS, а зараз вони вже є на полі бою, те саме буде і з танками.

Також ЗМІ повідомляли, що постачання Abrams та Leopard в Україну затримуються через проблеми з логістикою.