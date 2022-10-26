Танки Abrams і західні винищувачі: Резніков висловив оптимізм у передачі нової зброї ЗСУ

За словами міністра оборони, армія отримає західну зброю в майбутньому. Раніше Україні відмовляли в Stinger чи HIMARS, але зараз вони вже на полі бою. Те саме буде і з танками та бойовою авіацією.

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Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Politico заявив, що він оптимістично налаштований у питанні передачі західних танків і винищувачів.

Постачання західної зброї Україні допомагають не лише вибивати окупантів із українських територій, а й для тестування новітнього озброєння в боях проти так званої другої армії світу. Український міністр оборони Олексій Резніков зберігає оптимізм у питаннях постачання танків і винищувачів із країн НАТО.

"Я дійсно оптимістичний щодо танків Abrams у майбутньому, і я впевнений, що винищувачі на кшталт F-16, F-15 або Gripen зі Швеції також можливі", — заявив Резніков.

Наприклад, міністр навів приклад із постачаннями ПЗРК Stinger. У листопаді 2021 року в США відмовили в їх постачанні через законодавчі обмеження та "політичні складності". Проте вже в січні Україна отримала першу партію ПЗРК із Литви, які були передані зі схвалення Пентагону. Схожа ситуація була і з іншим західним озброєнням — дронами, HIMARS і артилерією.

Також танки потрібні для ЗСУ. Їх можуть постачати Франція, Великобританія, Німеччина та США. Усі чекають на політичне рішення Штатів. На думку Резнікова, після першого Abrams в Україну прийдуть Leopard, Marder та інші види важкої бронетехніки.

Нагадаємо, у США представили нове покоління танків AbramsX зі штучним інтелектом і економічністю.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що постачання танків Leopard і Abrams в Україну затримують через проблеми з логістикою. Один танк споживає до 600 галонів палива на день.