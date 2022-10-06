Нове покоління танків AbramsX: штучний інтелект та економічність

Танки можна використовувати як безпілотні бойові машини завдяки штучному інтелекту. А економічний гібридний двигун дозволить виконувати безшумні місії на електротязі.

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General Dynamics Land Systems представила нові подробиці американського танка AbramsX, який отримає багато інновацій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Основний бойовий танк отримає безліч покращень: гібридну силову установку, меншу вагу, меншу кількість екіпажу та низку інших особливостей. Зменшення ваги дуже важливо, оскільки остання модифікація Abrams SEPv3 важить більше 70 тонн. Це ускладнює його швидке транспортування та перекидання повітрям разом з меншою кількістю самих танків на борту. Оригінальний Abrams M1 важив близько 60 тонн.

Гібридна силова установка матиме такий же запас ходу, як і у M1A2, але дозволить споживати вдвічі менше палива. Рішення встановити гібридний двигун обумовлено прагненнями американської армії зменшити вплив на клімат та стратегію з електрифікації. За рахунок цього робота танка стане набагато тихішою, що дозволить здійснювати потайливі безшумні місії на електротязі.

[ + – ] Танк AbramsX разом з іншими новинками

Розробники позиціонують AbramsX як перехідну позицію між Abrams M1A2 SEPv3 та SEPv4 до танка наступного покоління. Танк матиме автономні можливості, які будуть реалізовані за рахунок штучного інтелекту (ШІ). Він об'єднуватиметься на полі битви в єдину мережу з іншими танками. У AbramsX буде підвищено смертоносність та живучість на полі бою. Технології дозволять використовувати танк як безпілотник у складі цілих груп.

Нагадаємо, до армії США надійшла остання модифікація танка Abrams M1A2 SEPv4, який проходитиме там різні випробування. На озброєння його можуть поставити до 2025 року.

У червні General Dynamics анонсувала танк Abrams наступного покоління. Танк отримає цілу низку поліпшень, починаючи від вежі, закінчуючи новою зброєю та гібридною силовою установкою.