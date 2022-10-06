Новое поколение танков AbramsX: искусственный интеллект и экономичность

Танки можно будет использовать как беспилотные боевые машины благодаря искусственному интеллекту. А экономичный гибридный двигатель позволит выполнять бесшумные миссии на электротяге.

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General Dynamics Land Systems представила новые подробности американского танка AbramsX, который получит множество инноваций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основной боевой танк получит множество улучшений: гибридную силовую установку, меньший вес, меньшее количество экипажа и ряд других особенностей. Уменьшение веса очень важно так как самая последняя модификация Abrams SEPv3 весит более 70 тонн. Это усложняет его быструю транспортировку и переброску по воздуху вместе с меньшим количеством самих танков на борту. Оригинальный Abrams M1 весил около 60 тонн.

Гибридная силовая установка будет иметь такой же запас хода как и у M1A2, но позволит потреблять в два раза меньше топлива. Решение установить гибридный двигатель обусловлено стремлениями американской армии уменьшить влияние на климат и стратегией по электрификации. За счет этого работа танка станет гораздо более тихой, что позволит совершать скрытные бесшумные миссии на электротяге.

[ + – ] Танк AbramsX вместе с другими новинками

Разработчики позиционируют AbramsX как переходную позицию между Abrams M1A2 SEPv3 и SEPv4 к танку следующего поколения. Танк будет иметь автономные возможности, которые будут реализованы за счет искусственного интеллекта (ИИ). Он будет объединяться на поле битвы в единую сеть с другими танками. В AbramsX будет повышена смертоносность и живучесть на поле боя. Технологии позволят использовать танк как беспилотник в составе целых групп.

Напомним, в армию США поступила последняя модификация танка Abrams M1A2 SEPv4, который будет проходить там различные испытания. На вооружение его могут поставить к 2025 году.

В июне General Dynamics анонсировала танк Abrams следующего поколения. Танк получит целый ряд улучшений, начиная от башни, заканчивая новым орудием и гибридной силовой установкой.