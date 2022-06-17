General Dynamics анонсировала танк M1 Abrams следующего поколения (фото)

Судя по тизерам, танк получит видоизмененный корпус и башню, а также, вероятно, что и гибридную силовую установку с новым орудием.

Американский оборонный гигант General Dynamics Land Systems затизерили новое поколение танков M1 Abrams. Об этом сообщает The War Zone.

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Компания опубликовала первые подробности легендарных танков M1 Abrams, первая версия которого появилась в 1981 году. На данный момент конкретных деталей об изменениях нет. Рекламные материалы используют слоганы "Легендарный режим" и "следующее поколение доминирования". Полноценный анонс должен состояться 10 октября 2022 года.

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Вместе с тем автор пишет, что по изображениям понятно, конструкция танка вряд ли связана с последней модификацией танка M1A2 SEPv4, которая также в разработке.

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О последней модификации известно больше, SEPv4 получит улучшенный прицел наводчика с модернизированным дальномером и полноцветной видеокамерой. Нового поколения прицел командира, бортовой метеорологический датчик для повышения точности и улучшенные возможности связи, обмена данными и бортовой статистики.

По опубликованным фото нового поколения становится ясно, что M1 Abrams получит видоизмененный дизайн корпуса и башни. Однако пока неясно коснутся ли изменения расположения членов экипажа в танке. В нынешних моделях из четыре, три из которых находятся в башне танка.

Одна из коротких видео-презентаций имеет слоганы "Бесшумный удар" и "Они никогда не услышат, как мы приближаемся", что предполагает возможность того, что новая версия M1 Abrams может иметь какую-то гибридную силовую установку.

Напомним, в феврале танки М1 Abams начали тестировать с системой защиты от кибератак. Они появились еще до появления киберугроз, поэтому сейчас они уязвимы к ним.

Ранее сообщалось, что Австралия подписала контракт с США на поставку танков и бронетехники на 2,5 млрд долларов.