General Dynamics анонсировала танк M1 Abrams следующего поколения (фото)
Судя по тизерам, танк получит видоизмененный корпус и башню, а также, вероятно, что и гибридную силовую установку с новым орудием.
Американский оборонный гигант General Dynamics Land Systems затизерили новое поколение танков M1 Abrams. Об этом сообщает The War Zone.
Компания опубликовала первые подробности легендарных танков M1 Abrams, первая версия которого появилась в 1981 году. На данный момент конкретных деталей об изменениях нет. Рекламные материалы используют слоганы "Легендарный режим" и "следующее поколение доминирования". Полноценный анонс должен состояться 10 октября 2022 года.
Вместе с тем автор пишет, что по изображениям понятно, конструкция танка вряд ли связана с последней модификацией танка M1A2 SEPv4, которая также в разработке.Важно
О последней модификации известно больше, SEPv4 получит улучшенный прицел наводчика с модернизированным дальномером и полноцветной видеокамерой. Нового поколения прицел командира, бортовой метеорологический датчик для повышения точности и улучшенные возможности связи, обмена данными и бортовой статистики.
По опубликованным фото нового поколения становится ясно, что M1 Abrams получит видоизмененный дизайн корпуса и башни. Однако пока неясно коснутся ли изменения расположения членов экипажа в танке. В нынешних моделях из четыре, три из которых находятся в башне танка.
Одна из коротких видео-презентаций имеет слоганы "Бесшумный удар" и "Они никогда не услышат, как мы приближаемся", что предполагает возможность того, что новая версия M1 Abrams может иметь какую-то гибридную силовую установку.
Напомним, в феврале танки М1 Abams начали тестировать с системой защиты от кибератак. Они появились еще до появления киберугроз, поэтому сейчас они уязвимы к ним.
Ранее сообщалось, что Австралия подписала контракт с США на поставку танков и бронетехники на 2,5 млрд долларов.