40 лет в строю. Почему танк M1 Abrams становится только сильнее

Танк M1 Abrams впервые поступил на вооружение армии США в 1980-х годах. Но это до сих пор один из самых сильных танков в мире. Отвечаем, почему.

Танк – это быстрая, хорошо защищенная, тяжело вооруженная громадина, предназначенная для превосходства на поле боя. Поскольку это основной вид наступательных вооружений в любой армии, страны соревнуются между собой за лучшие танки как в мирное, так и в военное время.

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В 1980-х годах армия США пошла на радикальный шаг и оснастила свой танк M1 Abrams самой совершенной модернизацией: противотанковым снарядом из урана – самого тяжелого элемента естественного происхождения на Земле. В результате получился непревзойденный убийца танков, способный уничтожить любую другую модель из стоящих на вооружении в мире.

Фокус перевел текст Кайла Мизоками, об основном боевом танке США — M1 Abrams.

Танк M1 Abrams впервые поступил на вооружение армии США в 1980-х годах. Армия предпочитала 105-миллиметровое орудие британской разработки Royal Ordnance L7, также известное в США как M68. Пушка М68 десятилетиями использовалась для вооружения танков серии М60 и считалась проверенным, "достаточно неплохим" орудием. В башне M1 можно было разместить только 55 снарядов калибра 105 миллиметров, что меньше, чем 62 снаряда, которые мог нести более старый танк M60. Еще более крупное орудие вообще сократило бы боезапас до 40 снарядов.

Со своей стороны, представители Пентагона хотели оснастить M1 более мощной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall M256 немецкой разработки. Гражданское руководство считало себя обязанным использовать эту пушку отчасти для того, чтобы компенсировать участие Германии в программе НАТО AWACS. Более крупнокалиберное орудие также "прикрыло" бы M1 в будущем, дав ему превосходство над танками будущего с утяжеленной броней. В результате был достигнут компромисс, в соответствии с которым M1 первоначально выпускался с орудием M68, но позднее мог быть модернизирован до M256. Более того, более поздняя версия танка под названием M1A1 будет оснащаться более мощной пушкой M256.

Несмотря на то, что теперь у танка был задел на будущее, вопрос об уменьшенном количестве боеприпасов все еще оставался актуальным. Система управления огнем на M1 была настолько совершенна, что могла поражать движущуюся цель на расстоянии 2000 метров с 90-процентной точностью. Проблема заключалась не в промахах и напрасной трате боеприпасов, а в превращении попаданий в поражения.

[ + – ] Несмотря на то, что теперь у танка был задел на будущее, вопрос об уменьшенном количестве боеприпасов все еще оставался актуальным

В это же время в США проводились исследования по использованию обедненного урана в качестве бронебойного средства. Являясь побочным продуктом топлива для ядерных реакторов, обедненный уран был тверже и плотнее, чем существующие боеприпасы с вольфрамовым наконечником. Разгоняясь до чрезвычайно высоких скоростей, снаряды с обедненным ураном (DU) могли пробивать беспрецедентный слой брони. Пирофорная природа урана и стали приводила к возгоранию DU при пробитии, что вызвало бы катастрофические повреждения внутри танка.

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M735, стандартный вольфрамовый противотанковый снаряд для M60, мог пробить 350 миллиметров стальной катаной однородной брони (RHA), в которой обычно измеряется защита бронетехники. В свою очередь, снаряд M833 DU мог пробить 420 миллиметров RHA, расположенной под углом 60 градусов для максимальной толщины брони. Для сравнения, более крупная советская 125-миллиметровая пушка на танке Т-72 пробивала 450 миллиметров брони. Самое главное, что снаряд M774 проникал сквозь самую толстую, лобовую броню корпуса и башни Т-72.

Усилия, направленные на перспективное вооружение М1, были не напрасны. Стало известно, что Советский Союз развертывает новый основной боевой танк Т-80. Американская разведка полагала, что Т-80, как и другие современные танки типа M-1 и Leopard 2, перешел от полностью стальной брони к смешанной композитной матрице, включающей керамическую броню. В результате была значительно улучшена "композитная" броневая защита. Лобовая защита башни Т-80 составляла 500 миллиметров RHA, а защита лобовой плиты (лобовой части корпуса) – 450 миллиметров RHA. 105-миллиметровая пушка окончательно утратила свою эффективность.

Усовершенствованные танки M1A1, оснащенные более крупным 120-миллиметровым орудием, начали сходить с конвейеров в 1985 году. Во время войны с Ираком в Персидском заливе в 1991 году танки M1A1 эффективно применяли снаряды с обедненным ураном M829A1 против иракских Т-72. Прозванный "серебряной пулей", этот снаряд мог пробить примерно 570 миллиметров на расстоянии 2000 метров, что делало его эффективным даже против Т-80 на обычной дистанции. Удивительно, но M829A1 имеет прямую, как у лазера, траекторию до 3600 метров, что означает отсутствие баллистического падения под действием силы тяжести на расстоянии трех километров. Это дает представление о чистой мощности 120-миллиметровой пушки.

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Последнее поколение снарядов серии M829 – M829E4 – еще более бронебойное, чем предыдущие версии, и предназначено для поражения систем активной защиты вроде тех, что установлены на новейших российских танках. Сможет ли M828E4 пробить броню нового российского танка Т-14 "Армата", доподлинно неизвестно. С момента появления "Арматы" армия США не настаивала на оснащении M1 более длинным стволом (для увеличения дульной скорости) или пушкой большего диаметра, что является интересным примером бездействия перед лицом новой танковой угрозы.

Использование обедненного урана в качестве бронебойного элемента привело к созданию превосходного вооружения для американских танкистов на поле боя. Неизвестно, надолго ли сочетание пушки M256 и боеприпасов на основе обедненного урана сохранит превосходство над бронетехникой противника. Но, учитывая превосходные бронебойные свойства обедненного урана, можно с уверенностью сказать, что им будут вооружены и следующие поколения танков.

[ + – ] M1A1 Abrams в учебном центре КМП Туэнтинайн-Палмс, Калифорния. 7 марта 2015 года

Об авторе

Кайл Мизоками – автор по вопросам обороны и национальной безопасности, живущий в Сан-Франциско. Публиковался в изданиях Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из основателей блога об обороне и безопасности Japan Security Watch. Вы можете следить за ним в Твиттере: @KyleMizokami.