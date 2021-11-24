Кровь и сталь. Топ-5 танковых сражений в истории
О некоторых из них вы наверняка даже не слышали.
Когда речь заходит о "величайшем танковом сражении" в истории, все сводится не только к количеству и типу участвовавших танков, но и к тому, как эти танки использовались.
Фокус перевел текст Питера Сучиу – журналиста из штата Мичиган, в котором рассказывается о пятерке величайших танковых сражений в истории.
Любой, кто когда-либо играл в видеоигру World of Tanks, наверняка хоть раз спорил о том, какой танк является "лучшим". Факт остается фактом: консенсуса достичь невозможно, поскольку это дело вкуса. Если же речь заходит о "величайшем танковом сражении" всех времен, все сводится не только к количеству и типу участвовавших танков, но и к тому, как эти танки использовались.
Несколько танковых сражений можно по праву отнести к числу величайших в истории. Автор приводит свою пятерку битв, о которых нельзя забывать.
Война Судного дня и битва в Долине слез
Танковое сражение в Долине слез, произошедшее между 6 и 9 октября 1973 года во время Войны Судного дня, не входит в число самых крупных, но считается одним из величайших, ведь по соотношению сил это настоящий бой Давида против Голиафа.
Одна израильская бронетанковая бригада, имевшая менее 100 танков, четыре дня противостояла сирийской пехотной дивизии, имевшей более 1400 единиц техники, в том числе около 400 Т-62 – самых современных советских танков того времени. Не имея возможности вызвать эффективную поддержку с воздуха, израильтяне окопались и сражались так, как будто от этого зависело будущее их страны. Почти все израильские танковые силы были уничтожены, и защитники оказались на грани краха, но когда наконец прибыло подкрепление, сирийцы отступили – не зная, насколько близко они подошли к победе. Вместо этого они потерпели разгром, потеряв около 500 машин, в том числе примерно 250 новейших танков.
Война в Северной Африке и Вторая битва при Эль-Аламейне
Если Битва за Британию стала "звездным часом" Королевских ВВС, то Вторая битва за Эль-Аламейн, безусловно, была величайшим моментом для всей британской армии во Второй мировой войне. При поддержке своих союзников британская Восьмая армия остановила продвижение немецких войск и переломила ход войны в Северной Африке. С 23 октября по 11 ноября 1942 года почти 200 тысяч солдат союзников и более тысячи танков сражались против 116 тысяч солдат Оси и более 500 танков — эта битва в пустыне стала крупнейшей в истории.
Хотя союзники понесли большие утраты и потеряли до половины своих танков, более половины военных со стороны войск Оси были убиты, ранены или взяты в плен, а почти все немецкие/итальянские танковые силы уничтожены в ходе сражения. После этого немцы потеряют целую армию в Сталинградской битве, однако можно утверждать, что поистине переломный момент Второй мировой войны произошел при Эль-Аламейне.
Индия против Пакистана: битва при Чавинде
Одна из крупнейших танковых битв со времен Второй мировой войны – битва при Чавинде – проходила между Индией и Пакистаном с 14 по 19 сентября 1965 года. В ней участвовало около 50 тысяч пакистанских войск и около 150 танков против индийских сил численностью до 150 тысяч человек и около 260 танков.
Фактические потери оспариваются – Индия утверждает, что потеряла всего 29 танков, а Пакистан заявил, что его военные уничтожили около 120 индийских танков. После разгрома индийских войск резолюция Совета Безопасности ООН призвала обе страны к безоговорочному прекращению огня. Это решение положило конец короткой войне, но крупнейшее танковое сражение в Азии уже состоялось.
Операция "Барбаросса". Битва под Бродами — Ровно
Сражение произошло в первые дни операции "Барбаросса", в самом начале немецкого вторжения в Советский Союз, с 23 по 30 июня 1941 года. В этом танковом сражении, которое считается крупнейшим в истории, участвовало до 5 тысяч танков. Итогом битвы под Бродами стало уничтожение значительного количества танков Красной Армии.
В битве при Бродах немецкая 1-я танковая группа столкнулась с шестью объединенными советскими механизированными корпусами, сформированными из 5-й армии на севере и 6-й армии на юге. Немецкие войска возглавлял блестящий командир, генерал-полковник Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст. С советской же стороны не было четко определенного командования, что привело к хаосу.
Немцам не хватало численности, но внезапность и четкая цель сыграли им на руку. Однако победа далась немцам дорогой ценой – во многом потому, что они столкнулись с Т-34, танком, о существовании которого даже не подозревали. Если бы советские войска были лучше организованы, они, возможно, смогли бы остановить немцев.
Операция "Цитадель" и Курская битва
В ходе операции "Цитадель" с 5 июля по 23 августа 1943 года Германия стремилась ослабить способность советской Красной Армии к крупному наступлению. К концу Курской битвы в ней участвовало около миллиона немецких солдат и более 3200 танков, в то время как Советский Союз задействовал около 2,5 миллиона солдат и более 7300 танков.
Вместо того чтобы разгромить советские войска, немцы потерпели поражение сами и к концу июля полностью отступили. Потери с обеих сторон были огромными. Было уничтожено до 1200 немецких танков и штурмовых орудий, а советская армия потеряла более 6000 единиц бронетехники. Однако развивающаяся советская промышленность могла себе позволить такие потери, в отличие от немецкой. Нацистская Германия так и не оправилась после неудачного наступления, а необъятные поля вокруг средневекового города-крепости Курск превратились в кладбища бронетехники.
Об авторе
Питер Сучиу – журналист из штата Мичиган, пишущий для более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Автор нескольких книг о военных головных уборах, в том числе "A Gallery of Military Headdress", которую можно приобрести на Amazon.com.
Эта статья переиздается в связи с интересом читателей.