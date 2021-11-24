Кровь и сталь. Топ-5 танковых сражений в истории

О некоторых из них вы наверняка даже не слышали.

Когда речь заходит о "величайшем танковом сражении" в истории, все сводится не только к количеству и типу участвовавших танков, но и к тому, как эти танки использовались.

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Фокус перевел текст Питера Сучиу – журналиста из штата Мичиган, в котором рассказывается о пятерке величайших танковых сражений в истории.

Любой, кто когда-либо играл в видеоигру World of Tanks, наверняка хоть раз спорил о том, какой танк является "лучшим". Факт остается фактом: консенсуса достичь невозможно, поскольку это дело вкуса. Если же речь заходит о "величайшем танковом сражении" всех времен, все сводится не только к количеству и типу участвовавших танков, но и к тому, как эти танки использовались.

Несколько танковых сражений можно по праву отнести к числу величайших в истории. Автор приводит свою пятерку битв, о которых нельзя забывать.

Война Судного дня и битва в Долине слез

Танковое сражение в Долине слез, произошедшее между 6 и 9 октября 1973 года во время Войны Судного дня, не входит в число самых крупных, но считается одним из величайших, ведь по соотношению сил это настоящий бой Давида против Голиафа.

[ + – ] Война Судного Дня – Великие танковые сражения

Одна израильская бронетанковая бригада, имевшая менее 100 танков, четыре дня противостояла сирийской пехотной дивизии, имевшей более 1400 единиц техники, в том числе около 400 Т-62 – самых современных советских танков того времени. Не имея возможности вызвать эффективную поддержку с воздуха, израильтяне окопались и сражались так, как будто от этого зависело будущее их страны. Почти все израильские танковые силы были уничтожены, и защитники оказались на грани краха, но когда наконец прибыло подкрепление, сирийцы отступили – не зная, насколько близко они подошли к победе. Вместо этого они потерпели разгром, потеряв около 500 машин, в том числе примерно 250 новейших танков.

[ + – ] Мемориал погибшим танкистам в сражение в Долине слез

Война в Северной Африке и Вторая битва при Эль-Аламейне

Если Битва за Британию стала "звездным часом" Королевских ВВС, то Вторая битва за Эль-Аламейн, безусловно, была величайшим моментом для всей британской армии во Второй мировой войне. При поддержке своих союзников британская Восьмая армия остановила продвижение немецких войск и переломила ход войны в Северной Африке. С 23 октября по 11 ноября 1942 года почти 200 тысяч солдат союзников и более тысячи танков сражались против 116 тысяч солдат Оси и более 500 танков — эта битва в пустыне стала крупнейшей в истории.

Хотя союзники понесли большие утраты и потеряли до половины своих танков, более половины военных со стороны войск Оси были убиты, ранены или взяты в плен, а почти все немецкие/итальянские танковые силы уничтожены в ходе сражения. После этого немцы потеряют целую армию в Сталинградской битве, однако можно утверждать, что поистине переломный момент Второй мировой войны произошел при Эль-Аламейне.

[ + – ] Бернард Монтгомери наблюдает за продвижением своих войск (ноябрь 1942).

Индия против Пакистана: битва при Чавинде

Одна из крупнейших танковых битв со времен Второй мировой войны – битва при Чавинде – проходила между Индией и Пакистаном с 14 по 19 сентября 1965 года. В ней участвовало около 50 тысяч пакистанских войск и около 150 танков против индийских сил численностью до 150 тысяч человек и около 260 танков.

Фактические потери оспариваются – Индия утверждает, что потеряла всего 29 танков, а Пакистан заявил, что его военные уничтожили около 120 индийских танков. После разгрома индийских войск резолюция Совета Безопасности ООН призвала обе страны к безоговорочному прекращению огня. Это решение положило конец короткой войне, но крупнейшее танковое сражение в Азии уже состоялось.

[ + – ] Уничтоженный индийский танк

Операция "Барбаросса". Битва под Бродами — Ровно

Сражение произошло в первые дни операции "Барбаросса", в самом начале немецкого вторжения в Советский Союз, с 23 по 30 июня 1941 года. В этом танковом сражении, которое считается крупнейшим в истории, участвовало до 5 тысяч танков. Итогом битвы под Бродами стало уничтожение значительного количества танков Красной Армии.

В битве при Бродах немецкая 1-я танковая группа столкнулась с шестью объединенными советскими механизированными корпусами, сформированными из 5-й армии на севере и 6-й армии на юге. Немецкие войска возглавлял блестящий командир, генерал-полковник Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст. С советской же стороны не было четко определенного командования, что привело к хаосу.

Немцам не хватало численности, но внезапность и четкая цель сыграли им на руку. Однако победа далась немцам дорогой ценой – во многом потому, что они столкнулись с Т-34, танком, о существовании которого даже не подозревали. Если бы советские войска были лучше организованы, они, возможно, смогли бы остановить немцев.

[ + – ] Горящий Т-34 под Бродами-Ровно

Операция "Цитадель" и Курская битва

В ходе операции "Цитадель" с 5 июля по 23 августа 1943 года Германия стремилась ослабить способность советской Красной Армии к крупному наступлению. К концу Курской битвы в ней участвовало около миллиона немецких солдат и более 3200 танков, в то время как Советский Союз задействовал около 2,5 миллиона солдат и более 7300 танков.

[ + – ] Великие танковые сражения. Курская битва (канал Discovery)

Вместо того чтобы разгромить советские войска, немцы потерпели поражение сами и к концу июля полностью отступили. Потери с обеих сторон были огромными. Было уничтожено до 1200 немецких танков и штурмовых орудий, а советская армия потеряла более 6000 единиц бронетехники. Однако развивающаяся советская промышленность могла себе позволить такие потери, в отличие от немецкой. Нацистская Германия так и не оправилась после неудачного наступления, а необъятные поля вокруг средневекового города-крепости Курск превратились в кладбища бронетехники.

[ + – ] Немецкая танковая колонна (PzKpfw III), июнь 1943 года.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из штата Мичиган, пишущий для более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Автор нескольких книг о военных головных уборах, в том числе "A Gallery of Military Headdress", которую можно приобрести на Amazon.com.

Эта статья переиздается в связи с интересом читателей.