Заказные убийства под боком у Трюдо. Как конфликт индуистов и сикхов в Канаде повлияет на мировую политику

Индия и Канада на грани разрыва дипломатических отношений. Официальная Оттава выслала индийского посла и еще нескольких дипломатов. Из Нью-Дели в адрес Канады сыплются обвинения в поддержке сепаратистских движений и даже терроризма. А все из-за убийства владельца магазина по продаже сантехники. Фокус разбирался, откуда идут корни противостояния между Индией и Канадой и почему этот кризис такой показательный для международных отношений.

Индия уже почти полвека входит в "ядерный клуб" (интересно, что в свое время Канада обвинила Индию в нецелевом использовании ее плутония и даже наложила определенные санкции на ее ядерную программу), однако только последние годы с существенным ростом своей экономики это государство по-настоящему претендует на место в списке ТОП-государств.

С ростом влияния этой бывшей британской колонии в Азии да и во всем мире все больше растет интерес к ней. И порой из "шкафа" вылезают неожиданные "скелеты". Как вот чрезвычайно пестрый состав жителей самой населенной страны в мире. Казалось бы, это внутренняя проблема Индии, однако мы живем в слишком глобализированном мире, чтобы чей-то внутренний конфликт оставался только проблемой этой страны.

Канада и Индия — найдите различия

На самом деле между Канадой и Индией больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Например, они оба были британскими колониями. И если Канада — это классическая колония (в смысле территория, заселенная выходцами из митрополии, которые и сформировали ее цивилизационную составляющую), то с Индией, конечно история совсем другая. Непосредственно в состав Британской империи Индия вошла только в 1876 году (то есть пробыла в ее составе менее сотни лет), до того статус различных индийских территорий был разным. Канадой же до сих пор формально управляет генерал-губернатор (имперский наместник) — и формальный статус этих земель также был разным.

Канада была колонией Великобритании в течение 100 лет. Она оставалась колонией до 1 июля 1867 года, когда Канада получила статус доминиона. Это означало, что она была независимым государством в составе Британской империи, но сохраняла свою связь с Великобританией Фото: Getty Images

Однако короткого срока совместного фактического пребывания в составе империи вполне хватило, чтобы произошел обмен населением между двумя британскими колониями, которые находились на разных концах света. Понятно, что движение было более интенсивным в сторону Америки. Индия уже тогда была перенаселенной территорией и ее жители активно эмигрировали и заселяли другие колонии Великобритании.

Сикхи: кто они такие?

Фокус уже разбирался в этническом и культурном разнообразии Индии. Коротко отметим, что это государство никогда не существовало в границах, в которых оно восстало в середине XX века. Около полутора миллиардов населения Индии составляют многочисленные этнические и религиозные группы с разной степенью лояльности к центральному правительству и самой идее индийской государственности. Некоторые считают себя искренним патриотом Индии, а кто-то готов бороться против нее не гнушаясь даже самыми жестокими террористическими методами для достижения своих целей.

Сикхи — это наименование религии и одновременно и этнической групп Фото: Getty Images

Одними из таких являются жители индийского региона Пенджаб, которые идентифицируют себя как сикхи. Это наименование религии и одновременно и этнической группы (относительно последнего есть нюансы, но об этом ниже). Как этнорелигиозная группа они стремятся к образованию собственного государства — Халистана. Это, естественно, привело к конфликту с индийским правительством.

Премьер-министра Индии Индиру Ганди, которая отдала приказ о штурме Золотого храма, убили в том же 1984 году Фото: Getty Images

Своего апогея противостояние достигло сорок лет назад — в 1984 г. Тогда правительственные войска штурмовали главный храм сикхов — Золотой храм. Сторонники независимости Халистана не остались в долгу и развязали настоящий террор. Еще в том же году была убита индийский премьер Индира Ганди, которая отдала приказ о штурме Золотого храма. А уже весной следующего года сикхские экстремисты организовали взрыв на самолете, летевшем из Канады в Индию через Европу.

Сикхи охраняют Золотой храм. Фото 1984 года Сикхи охраняют Золотой храм. Фото 1984 года Сикхи охраняют Золотой храм. Фото 1984 года Последствия армейской операции под названием Operation Blue Star на комплексе сикхского Золотого храма в Амритсаре

При чем здесь Канада?

А дело в том, что из 27 миллионов сикхов, населяющих планету, около 770 тысяч проживает именно в государстве хоккея и кленового листа. Интересно, что первые сикхи попали в Канаду, направляясь на празднование бриллиантового юбилея королевы Виктории еще в конце XIX века. Следующая группа приехала в страну на церемонии, приуроченные коронованию нового короля. Впоследствии к прибывшим сикхам стали присоединяться их родственники (у этого народа распространенным явлением являются многодетные семьи). Поэтому к середине XX века их диаспора в Канаде (которая сама по себе не является сильно населенной) уже была довольно большой.

Канада имеет самое большое население сикхов за пределами Индии, около 770 000 человек, или 2,1 процента населения страны Фото: Фокус

Самые богатые среди иммигрантов в Канаде — или самые свободолюбивые?

Следует отметить, что материальный достаток сикхов всегда находился на достаточно приличном уровне. Сатвиндер Бейнз, директор Института исследований Южной Азии при Университете долины Фрейзер указывает, что сикхи отличались от большинства иммигрантов в Канаду, которые искали в этой стране именно улучшения своего материального положения. Сикхи же искали именно свободы, особенно свободы предпринимательства.

Новая мощная волна иммиграции сикхов в Канаду произошла в середине XX века — после образования индийского государства. Их высокий уровень организованности и самоидентификации сделал диаспору сикхов в Канаде самой влиятельной.

Представители сикхов заняли видное место в политической системе Канады. Их голоса часто считались решающими на выборах, поэтому именно к этой этнорелигиозной группе обращались фавориты выборов и победители щедро благодарили сикхскую общину, привлекая ее представителей в парламент и органы исполнительной власти. Сейчас сикхи служат в канадской армии, являются членами парламента и правительства страны, а также активно занимаются различными сферами бизнеса.

Постоянное ослабление миграционного контроля приводило лишь к увеличению количества сикхов в Канаде.

Как сикхи из Канады влияют на политику в Индии

Парадоксально, но сикхам значительно комфортнее в плане удовлетворения своих именно культурных потребностей и признания своей идентичности именно в Канаде, а не на родине. Особенно ситуация обострилась с приходом к власти Индийской Народной партии, которая сформировала действующее правительство во главе с Нарендрой Моди. Индийский премьер видит Индию государством индуистов (самая популярная религия полуострова еще с древних времен — ее исповедуют около 80% населения этой страны), поэтому давление на национальные и религиозные меньшинства при его правительстве усилилось. Понятно, что сикхская диаспора не могла оказаться в стороне от этих процессов.

Заказное убийство, которые "прозевали" спецслужбы?

И вот летом 2023 года прямо на входе в храм сикхов в канадском штате Британская Колумбия убивают лидера их диаспоры Хардипа Сингха Ниджара. Специальные службы Канады знали о подготовке покушения и предупреждали об опасности самого Сингха, однако предотвратить убийство канадского бизнесмена и лидера движения за независимость Халистана в эмиграции не удалось.

Канадские власти сразу осудили насилие, однако напрямую обвинить власти Индии не решились. И вот спустя год расследования Департамент конной полиции Канады заявил о том, что обладает неопровержимыми доказательствами причастности спецслужб Индии к убийству Сингха Ниджара и участие в преступлении индийских дипломатов. Об участии индийских спецслужб, которые якобы действуют через сеть организованных преступных организаций заявила советник премьер-министра Канады Натали Друэн.

Сикхи поднимают флаг Халистана над Золотым храмом Фото: Getty Images

Реакция Канады на политическое убийство на ее территории вполне адекватна и в определенной степени прогнозируема. Экспертов больше заинтересовало время этой реакции. Оно совпало с падением рейтингов правящей партии Канады и ее лидера — премьер-министра Джастина Трюдо. Это породило конспирологические теории об обострении внешних споров с далекой Индией для переноса на второй план внутренних противоречий. Директор Института Южной Азии Центра Уилсона в США Майкл Кугельман отметил, что обе стороны играют на внутреннюю аудиторию, ведь в этом споре Нарендра Моди тоже выступает перед индийцами в качестве непоколебимого защитника территориальной целостности своего государства.

Индуисты — еще одна диаспора

Однако оказалось, что Индия на самом деле не так далеко, как кажется на первый взгляд. Ведь в Канаде кроме значительной диаспоры сикхов имеется еще и индуистская диаспора (немного больше сикхской — около 830 тысяч человек). Ее сторонники убитого Ниджара начали обвинять в принадлежности к индийским спецслужбам и едва не объявили агентурной сетью индийских властей. В некоторых городах страны начали вспыхивать столкновения на национальной почве. В начале ноября даже был арестован один из лидеров халистанского движения в Канаде Индерджит Госала. Таким образом, канадская политика начала крутиться вокруг межэтнических споров заокеанской Индии.

Принципы важнее — Индия готова к репутационным рискам

А какая же реакция самой Индии на все это? Ее пресса акцентирует внимание на заявлении канадского премьера Джастина Трюдо, который, комментируя столкновения между сикхами и индуистами, отметил, что не все сикхи являются халистанцами, то есть сторонниками независимости Халистана. Похоже в Нью-Дели остались довольны таким "выводом". Для правительства Моди гораздо важнее дискредитация движения за независимость Халистана, чем сохранение хороших отношений с Канадой, несмотря на определенный уровень торговли между государствами. Территориальная целостность и безопасность для официального Нью-Дели в приоритете и там готовы пожертвовать условными часами позора для нескольких дипломатов, чтобы ослабить движение за независимость Халистана по крайней мере имиджево.

Джастин Трюдо отметил, что не все сикхи являются сторонниками независимости Халистана Фото: Getty Images

В целом индуистская диаспора при информационной поддержке Индии взяла курс на дискредитацию халистанского движения и отделение его от сикхской группы в глазах общественности.

Интересно сравнить реакцию Индии на похожие обвинения уже со стороны США. Против гораздо более мощного государства индийские чиновники вели себя менее уверенно и просто отстранились от представителя своих же спецслужб на которого вышли расследователи.

Поэтому очевидно, что Индия готова продавливать свои интересы за счет геополитических середняков, даже несмотря на имиджевые потери.

Если саудовцам сошло с рук...

Вероятным ориентиром для индийского правительства является дело об убийстве американского журналиста аравийского происхождения Джамала Хашоджи, в убийстве которого обвиняли наследного принца Саудовской Аравии. Однако он просто пересидел шквал общественного возмущения на Западе и теперь снова стал рукопожатным.

Плохой пример часто бывает заразным и похоже ради своих интересов его готов последовать уже индийский лидер. И в Нью-Дели уверены, что никакое общественное осуждение в бывших британских колониях им не грозит.