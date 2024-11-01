В Чехии мужчина унаследовал дом с советскими ракетами: что он с ними сделал

По словам полиции, эвакуировать соседей не пришлось, однако виновнику грозит заключение за незаконное обращение с оружием.

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Мужчина, который унаследовал дом от родственника из Чехии, во время уборки нашел на чердаке советские авиационные ракеты. Об этом пишет IDNES.

Название населенного пункта не разрывают. Когда мужчина увидел четыре ракеты, то был вынужден вызвать на место полицию.

"Патруль, который выехал на место, подтвердил факт обнаружения четырех авиационных ракет, вероятно, советского производства, а потому обеспечил охрану места находки и закрыл периметр", — рассказал представитель полиции Либор Гейтман.

По его словам эвакуация людей не понадобилась, поскольку дом был расположен в нескольких десятках метров от ближайшего жилья соседей.

Полицейские саперы, которых вызвали на место происшествия, нашли четыре пустых корпуса советских неуправляемых авиационных ракет С-5М.

"То есть это были реактивные снаряды без взрывчатых элементов и ракетного топлива", — подчеркнул Гейтман.

Несмотря на то, что это были не "боевые" ракеты, полиция все еще расследует дело.

Она расследуется как возможное преступление незаконного обращения с оружием. Виновнику может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Чехии осужденный убийца подал в суд на тюрьму, потому что, по его убеждению, ему "испортили Рождество".

Фокус также писал, что дом с террасой в Уэльсе продают за 10 фунтов стерлингов.