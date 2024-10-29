"Испортили ему Рождество": в Чехии осужденный убийца подал в суд на тюрьму, детали

Осужденный Павел Нарожный считает, что его специально перевели в камеру с другим убийцей несмотря на то, что в тюрьме было достаточно свободных камер. Суд удовлетворил исковое заявление мужчины.

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Приговоренный к пожизненному заключению в Чехии убийца Павел Нарожный подал иск против Пенитенциарной службы. Он считал, что в 2021 году его умышленно на период рождественских праздников посадили в камеру с другим осужденным убийцей, пишет издание Novinky.

Журналисты пишут, что Нарожный отбывает пожизненное заключение в тюрьме Миров Оломоуцкого края Чехии. Его осудили после длительного судебного процесса, в котором он был признан виновным в убийстве своего отца и его сожительницы.

С 21 по 29 декабря 2021 года Нарожного перевели в камеру более строгого режима. Там он находился в камере с другим осужденным на 30 лет заключения за попытку убийства сокамерника.

Медиа пишет, что в тюрьме, где находился истец, были другие свободные камеры. После 29 декабря 2021 года Пенитенциарная служба Чехии отменила его перевод. Однако затем Нарожный подал на Пенитенциарную систему Чехии в суд. Он просил признать факт так называемого незаконного вмешательства со стороны службы.

"У него сложилось впечатление, что Пенитенциарная служба пыталась избавиться от него, и ее действия испортили ему Рождество", — говорится в иске. Сам осужденный считал, что его временный сокамерник ранее избил другого заключенного из-за того, что тюремный психиатр забрал у него лекарства.

В суде представители чешской Пенитенциарной службы утверждали, что Нарожный не жаловался на своего сокамерника, история о лекарствах якобы была выдумкой, а между заключенными во время совместного пребывания в одной камере не было никакого конфликта.

Дело дошло до Высшего административного суда Чехии. Там местная Фемида встала на сторону Нарожного. Судьи считают, что сокамерник Нарожного не был "беспроблемным заключенным" и представлял "реальный риск насильственного поведения в отношении других заключенных".

Напомним, Фокус писал о том, что в Британии преступники "копируют" стиль Amazon и доставляют дронами контрабанду. Один из перехваченных полицией дронов нес груз до 7 кг, в котором были смартфоны, запрещенные вещества и табак. В других случаях в посылках находили приправы для еды и томатный кетчуп.

Также мы рассказывали о том, как опасный преступник удивил условиями проживания в тюрьме. Деньги, которые Питер Триттон накопил за время своей криминальной карьеры, обеспечили ему очень комфортное пребывание в местах лишения свободы.