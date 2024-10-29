"Зіпсували йому Різдво": в Чехії засуджений вбивця подав до суду на тюрму, деталі

Засуджений Павел Нарожний вважає, що його спеціально перевели до камери з іншим вбивцею попри те, що в тюрмі було достатньо вільних камер. Суд задовольнив позивні вимови чоловіка.

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Засуджений до довічного ув’язнення у Чехії убивця Павел Нарожний подав позив проти Пенітенціарної служби. Він вважав, що у 2021 році його навмисне на період різдвяних свят посадити до камери з іншим засудженим вбивцею, пише видання Novinky.

Журналісти пишуть, що Нарожний відбуває довічне ув'язнення у в’язниці Міров Оломоуцького краю Чехії. Його засудили після тривалого судового процесу, в якому його було визнано винним у вбивстві свого батька і його співмешканки.

З 21 до 29 грудня 2021 року Нарожного перевели до камери більш суворого режиму. Там він перебував у камері з іншим засудженим на 30 років ув’язнення, за спробу вбивства співкамерника.

Медіа пише, що в тюрмі, де перебував позивач, були інші вільні камери. Після 29 грудня 2021 року Пенітенціарна служба Чехії скасувала його переведення. Однак потім Нарожний подав на Пенітенціарну систему Чехії до суду. Він просив визнати факт так званого незаконного втручання з боку служби.

"У нього склалося враження, що Пенітенціарна служба намагалася позбутися його, і її дії зіпсували йому Різдво", — йдеться в позові. Сам засуджений вважав, що його тимчасовий співкамерник раніше забив іншого ув'язненого через те, що тюремний психіатр забрав у нього ліки.

У суді представники чеської Пенітенціарної служби стверджували, що Нарожний не скаржився на свого сусіда по камері, історія про ліки нібито була вигадкою, а між ув'язненими під час спільного перебування в одній камері не було жодного конфлікту.

Справа дійшла до Вищого адміністративного суду Чехії. Там місцева Феміда стала на бік Нарожного. Судді вважають, що співкамерник Нарожного не був "безпроблемним ув'язненим" і становив "реальний ризик насильницької поведінки щодо інших ув'язнених".

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