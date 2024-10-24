Привезуть навіть кетчуп: злочинці "копіюють" стиль Amazon та доставляють дронами контрабанду

Один з перехоплених поліцією дронів ніс вантаж до 7 кг, у якому були смартфони, заборонені речовини та тютюн. В інших випадках у посилках знаходили приправи для їжі та томатний кетчуп.

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Британські злочинні групи знайшли оригінальний спосіб доставки заборонених товарів у місця позбавлення волі. Вони наймають кваліфікованих операторів дронів, аби ті здійснювати доставку наркотиків, зброї та навіть приправ, таких як томатний кетчуп, пише The Guardian.

Представник поліції Манчестера Енді Бакторп сказав, що влада веде "постійну боротьбу" за те, щоби запобігати новим методам контрабанди, які використовують злочинні угруповання та їхні спільники за ґратами.

"Технологія дронів стає все більшою та кращою, тому корисне навантаження стає все більшим. Безпілотники тепер можуть летіти прямо до вікна камери", – сказав він.

Бакторп додає, що злочинці активно доставляють до в’язниць наркотики, телефони та зброю, що приводить до зростання випадків насилля серед ув’язнених. Крім того, такі кримінальні групи мають цілу мережу"доставок" не лише в Манчестері, а в низці інших британських регіонів.

Директор управління поліції Кріс МакКлелан відзначає, що банди активно шукають людей з навичками керування дронами. Зазвичай ці люди не мають стосунку до кримінального світу, однак їм платять дуже хороші гроші. Оскільки кількість запитів зростає, то злочинці активно шукають таких фахівців.

МакКлелан додає, що нещодавно поліція виявила безпілотник із "величезним" вантажем вагою 7 кг, в якому були мобільні телефони, наркотики та тютюн. Також раніше знаходили й вантажі з іншими товарами як приправи та томатний кетчуп.

Медіа пише, що контрабанда таких товарів вигідна через те, що ціни на неї дорожчі в кілька разів. Один з офіцерів сказав журналістам, що пакунок канабісу вартістю в 50 фунтів у тюрмі буде продаватися за "сотні фунтів", і додає, що за це власника можуть "прирізати".

Журналісти вказують, що минулого року було зареєстровано понад 60 злочинів, пов'язаних з незаконною доставкою товарів до місць позбавлення волі. Поліцейські кажуть, що попри популярність дронів-доставників, найбільш популярним способом отримання контрабанди є передачі від візитерів засуджених — друзів, родичів та навіть дітей.

Наразі поліція та працівники пенітенціарної системи посилили активні пошуки заборонених предметів як у самих в'язнів, так і у посилках і передача близького оточення засуджених.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як один стартап обіцяє 65% зниження ціни повітряних перевезень. У вантажних безпілотних та безмоторних літаках встановлений спеціально розроблений автопілот, який коригує політ відповідно до умов

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