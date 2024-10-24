Привезут даже кетчуп: преступники "копируют" стиль Amazon и доставляют дронами контрабанду

Один из перехваченных полицией дронов нес груз до 7 кг, в котором были смартфоны, запрещенные вещества и табак. В других случаях в посылках находили приправы для еды и томатный кетчуп.

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Британские преступные группы нашли оригинальный способ доставки запрещенных товаров в места лишения свободы. Они нанимают квалифицированных операторов дронов, чтобы те осуществляли доставку наркотиков, оружия и даже приправ, таких как томатный кетчуп, пишет The Guardian.

Представитель полиции Манчестера Энди Бакторп сказал, что власти ведут "постоянную борьбу" за то, чтобы предотвращать новые методы контрабанды, которые используют преступные группировки и их сообщники за решеткой.

"Технология дронов становится все больше и лучше, поэтому полезная нагрузка становится все больше. Беспилотники теперь могут лететь прямо к окну камеры", — сказал он.

Бакторп добавляет, что преступники активно доставляют в тюрьмы наркотики, телефоны и оружие, что приводит к росту случаев насилия среди заключенных. Кроме того, такие криминальные группы имеют целую сеть "доставок" не только в Манчестере, а в ряде других британских регионов.

Директор управления полиции Крис МакКлелан отмечает, что банды активно ищут людей с навыками управления дронами. Обычно эти люди не имеют отношения к криминальному миру, однако им платят очень хорошие деньги. Поскольку количество запросов растет, то преступники активно ищут таких специалистов.

МакКлелан добавляет, что недавно полиция обнаружила беспилотник с "огромным" грузом весом 7 кг, в котором были мобильные телефоны, наркотики и табак. Также ранее находили и грузы с другими товарами как приправы и томатный кетчуп.

Медиа пишет, что контрабанда таких товаров выгодна из-за того, что цены на нее дороже в несколько раз. Один из офицеров сказал журналистам, что пакет каннабиса стоимостью в 50 фунтов в тюрьме будет продаваться за "сотни фунтов", и добавляет, что за это владельца могут "прирезать".

Журналисты указывают, что в прошлом году было зарегистрировано более 60 преступлений, связанных с незаконной доставкой товаров в места лишения свободы. Полицейские говорят, что несмотря на популярность дронов-доставщиков, наиболее популярным способом получения контрабанды являются передачи от визитеров осужденных — друзей, родственников и даже детей.

Сейчас полиция и работники пенитенциарной системы усилили активные поиски запрещенных предметов как у самих заключенных, так и в посылках и передача близкого окружения осужденных.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как один стартап обещает 65% снижение цены воздушных перевозок. В грузовых беспилотных и безмоторных самолетах установлен специально разработанный автопилот, который корректирует полет в соответствии с условиями

Также мы писали о дроне-доставщике A2Z Pelican, его характеристиках и сколько груза он может нести. Беспилотник доступен в нескольких модификациях и может быть оптимизирован для доставки грузов с высоты с помощью лебедки.