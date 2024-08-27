Поліціянти заздрили: небезпечний злочинець здивував умовами проживання у в'язниці

Гроші, які Пітер Тріттон накопичив за час своєї кримінальної кар'єри, забезпечили йому дуже комфортне перебування у місцях позбавлення волі.

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Колишній контрабандист Пітер Тріттон, який провів дев'ять років у в'язниці Еквадору, розповів про розкішні умови, як порівняти з тим, що він бачив в інших тюрмах. У вільний час злочинець лежав на м’якому ліжку, переглядаючи по супутниковому телебаченню футбольні матчі за участю улюбленого клубу "Cheltenham Town". Про це пише видання Daily Star.

Пітер відсидів у південноамериканських в'язницях великий строк — загалом 10 років та 12 днів. Однак гроші, які уродженець Глостерширу (Велика Британія) накопичив за час своєї кримінальної кар'єри, забезпечили йому дуже комфортне перебування у місцях позбавлення волі.

"Можна купити собі затишну камеру, яка вам до вподоби, приблизно за 2 тисячі фунтів стерлінгів (майже 109 тис. грн). Я зробив гарний ремонт, поклавши чорну керамогранітну плитку та замінивши проводку, а також купив телевізор, холодильник, нові матраци… Коли до мене приходили поліціянти, то казали, що я живу навіть краще, ніж вони", — розповідає Пітер.

Він додатково купив ще п'ять камер і здав їх в оренду іншим ув'язненим, аби заробити трохи більше грошей на повсякденні витрати.

Колишній контрабандист Пітер Тріттон Фото: Daily Star

Попри всі переваги, Тріттон неодноразово думав про втечу. Один з його карколомних планів передбачав використання ракетниці, щоб проломити стіни в'язниці.

"Ми говорили про те, щоб знести дах гелікоптером або підірвати стіну з РПГ, але вирішили копати тунель", — зізнається колишній в’язень.

Співробітники поліції попередили Пітера, що в разі винесення м’якого вироку в Еквадорі після повернення до Великої Британії йому все одно доведеться відсидіти додатковий строк. Це, за його словами, було б "пеклом".

Тріттон неодноразово думав про втечу з тюрми Фото: Daily Star

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