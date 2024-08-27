Полицейские завидовали: опасный преступник удивил условиями проживания в тюрьме
Деньги, которые Питер Триттон накопил за время своей криминальной карьеры, обеспечили ему очень комфортное пребывание в местах лишения свободы.
Бывший контрабандист Питер Триттон, который провел девять лет в тюрьме Эквадора, рассказал о роскошных условиях по сравнению с тем, что он видел в других тюрьмах. В свободное время преступник лежал на мягкой кровати, просматривая по спутниковому телевидению футбольные матчи с участием любимого клуба "Cheltenham Town". Об этом пишет издание Daily Star.
Питер отсидел в южноамериканских тюрьмах большой срок — всего 10 лет и 12 дней. Однако деньги, которые уроженец Глостершира (Великобритания) накопил за время своей криминальной карьеры, обеспечили ему очень комфортное пребывание в местах лишения свободы.
"Можно купить себе уютную камеру, которая вам нравится, примерно за 2 тысячи фунтов стерлингов (около 109 тыс. грн). Я сделал хороший ремонт, положив черную керамогранитную плитку и заменив проводку, а также купил телевизор, холодильник, новые матрасы... Когда ко мне приходили полицейские, то говорили, что я живу даже лучше, чем они", — рассказывает Питер.
Он дополнительно купил еще пять камер и сдал их в аренду другим заключенным, чтобы заработать немного больше денег на повседневные расходы.
Несмотря на все преимущества, Триттон неоднократно думал о побеге. Один из его сногсшибательных планов предусматривал использование ракетницы, чтобы проломить стены тюрьмы.
"Мы говорили о том, чтобы снести крышу вертолетом или взорвать стену из РПГ, но решили копать тоннель", — признается бывший узник.
Сотрудники полиции предупредили Питера, что в случае вынесения мягкого приговора в Эквадоре после возвращения в Великобританию ему все равно придется отсидеть дополнительный срок. Это, по его словам, было бы "адом".
Напомним, ранее Фокус писал, как изобретательному американскому туристу удалось найти выгодное предложение на Airbnb неподалеку от Бангкока (столица Таиланда). Некоторым жилье может показаться крайне заброшенным и непригодным для жизни, однако это неплохой вариант за такие деньги.
Кроме того, маленькая квартира известной блогерши Натальи Веги за 530 долларов в месяц удивила зрителей. Студентка факультета коммуникаций из Перу показала свое жилье в 7-м округе Парижа (Франция) площадью всего 9 квадратных метров в видео в Instagram, которое стало вирусным.