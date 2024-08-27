Полицейские завидовали: опасный преступник удивил условиями проживания в тюрьме

Деньги, которые Питер Триттон накопил за время своей криминальной карьеры, обеспечили ему очень комфортное пребывание в местах лишения свободы.

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Бывший контрабандист Питер Триттон, который провел девять лет в тюрьме Эквадора, рассказал о роскошных условиях по сравнению с тем, что он видел в других тюрьмах. В свободное время преступник лежал на мягкой кровати, просматривая по спутниковому телевидению футбольные матчи с участием любимого клуба "Cheltenham Town". Об этом пишет издание Daily Star.

Питер отсидел в южноамериканских тюрьмах большой срок — всего 10 лет и 12 дней. Однако деньги, которые уроженец Глостершира (Великобритания) накопил за время своей криминальной карьеры, обеспечили ему очень комфортное пребывание в местах лишения свободы.

"Можно купить себе уютную камеру, которая вам нравится, примерно за 2 тысячи фунтов стерлингов (около 109 тыс. грн). Я сделал хороший ремонт, положив черную керамогранитную плитку и заменив проводку, а также купил телевизор, холодильник, новые матрасы... Когда ко мне приходили полицейские, то говорили, что я живу даже лучше, чем они", — рассказывает Питер.

Он дополнительно купил еще пять камер и сдал их в аренду другим заключенным, чтобы заработать немного больше денег на повседневные расходы.

Бывший контрабандист Питер Триттон Фото: Daily Star

Несмотря на все преимущества, Триттон неоднократно думал о побеге. Один из его сногсшибательных планов предусматривал использование ракетницы, чтобы проломить стены тюрьмы.

"Мы говорили о том, чтобы снести крышу вертолетом или взорвать стену из РПГ, но решили копать тоннель", — признается бывший узник.

Сотрудники полиции предупредили Питера, что в случае вынесения мягкого приговора в Эквадоре после возвращения в Великобританию ему все равно придется отсидеть дополнительный срок. Это, по его словам, было бы "адом".

Триттон неоднократно думал о побеге из тюрьмы Фото: Daily Star

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