"Чулан Гарри Поттера": девушка показала свою квартиру в Париже размером 9 "квадратов"

На опубликованных кадрах можно увидеть двуспальную кровать, прижатую к стене, маленькую кухню и крошечную ванную комнату.

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Маленькая квартира известной блогерши Натальи Веги за 530 долларов в месяц удивила зрителей. Студентка факультета коммуникаций из Перу показала свое жилье в 7-м округе Парижа (Франция) площадью всего 9 квадратных метров в видео в Instagram, которое стало вирусным.

Переехав из Перу в Париж в декабре 2021 года, Вега начала создавать контент и рассказывать о своих приключениях во Франции, собрав аудиторию в 50 тысяч подписчиков.

В новом ролике блогерша сделала обзор своей квартиры. Она провела оператора по семи лестничным пролетам, прежде чем добраться до студенческого помещения: "Это мой дом. Добро пожаловать в мой особняк", — не без иронии сказала она в кадре.

На записи можно увидеть двуспальную кровать, прижатую к стене, маленькую кухню и крошечную ванную комнату. Девушке пришлось творчески подойти к использованию пространства, в частности из-за нехватки места она использует кухонную стойку как письменный стол.

Квартира Натальи Веги в Париже Фото: коллаж Фокус

Когда оператор спросил, как Наталья может жить в такой тесной квартирке, она ответила: "Я не знаю".

В комментариях пользователи сети начали делиться своими мыслями. Некоторые из них были ошеломлены, называя маленькое помещение настоящим чуланом.

"Это не квартира, а чулан Гарри Поттера!";

"В камере смертников в Норвегии живется в 5 раз лучше, чем здесь";

"Я также думаю, что в тюремной камере больше места";

"Она не живет в Париже, она там выживает";

"Люди переезжают из стран 3-го мира в развитые страны, чтобы жить, как в странах 3-го мира";

"Огромное уважение за то, что вы решились показать свою квартиру";

"Респект девушке! Наконец-то в интернете кто-то показал реальность".

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летний Дейл Ренкмор и 26-летняя Нэнси Керина из Лондона (Великобритания) за год сэкономили на аренде жилья 10 тысяч фунтов стерлингов (около 531 тыс. грн), приобретя и отремонтировав старую узкофюзеляжную лодку 1970-х годов. Пара не хотела связываться с ипотекой, поэтому это оказалось идеальным решением жилищного вопроса.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.