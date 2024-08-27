"Комірчина Гаррі Поттера": дівчина показала свою квартиру в Парижі розміром 9 "квадратів"

На опублікованих кадрах можна побачити двоспальне ліжко, притиснуте до стіни, маленьку кухню та крихітну ванну кімнату.

Related video

Маленька квартира відомої блогерки Наталії Веги за 530 доларів в місяць здивувала глядачів. Студентка факультету комунікацій з Перу показала своє житло у 7-му окрузі Парижа (Франція) площею всього 9 квадратних метрів у відео в Instagram, що стало вірусним.

Переїхавши з Перу до Парижа в грудні 2021 року, Вега почала створювати контент й розповідати про свої пригоди у Франції, зібравши аудиторію в понад 50 тисяч підписників.

У новому ролику блогерка зробила огляд своєї квартири. Вона провела оператора по семи сходових прольотах, перш ніж дістатися до студентського помешкання: "Це мій дім. Ласкаво просимо до мого особняка", — не без іронії сказала вона у кадрі.

На записі можна побачити двоспальне ліжко, притиснуте до стіни, маленьку кухню та крихітну ванну кімнату. Дівчині довелося творчо підійти до використання простору, зокрема через брак місця вона використовує кухонну стійку як письмовий стіл.

Квартира Наталії Веги в Парижі Фото: колаж Фокус

Коли оператор запитав, як Наталія може жити в такій тісній квартирці, вона відповіла: "Я не знаю".

У коментарях користувачі мережі почали ділитися своїми думками. Дехто був приголомшений, називаючи маленьке помешкання справжнісінькою комірчиною.

"Це не квартира, а комірчина Гаррі Поттера!";

"У камері смертників у Норвегії живеться у 5 разів краще, ніж тут";

"Я також думаю, що в тюремній камері більше місця";

"Вона не живе в Парижі, вона там виживає";

"Люди переїжджають з країн 3-го світу в розвинені країни, щоб жити, як у країнах 3-го світу";

"Величезна повага за те, що ви наважилися показати свою квартиру";

"Респект дівчині! Нарешті в інтернеті хтось показав реальність".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річний Дейл Ренкмор та 26-річна Ненсі Керіна з Лондона (Велика Британія) за рік заощадили на оренді житла 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько 531 тис. грн), придбавши й відремонтувавши старий вузькофюзеляжний човен 1970-х років. Пара не хотіла зв’язуватися з іпотекою, тож це виявилось ідеальним розв'язання житлового питання.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (близько 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.