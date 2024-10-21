Самое большое захоронение из найденных: археологи провели масштабные раскопки в Чехии (фото)

Во время спасательных раскопок археологи обнаружили захоронения различных культур, в частности нитринской, известной производством бронзы. Ученые также нашли захоронения культуры шнуровой керамики, германского воина III века и кремационные могилы кельтов.

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Недавно археологи обнаружили большое захоронение бронзового века вблизи Оломоуца в Центральной Моравии, Чехия, во время исследования вдоль запланированного маршрута автомагистрали D35 между Креловом и Нередином. Исследователи считают, что это место связано с нитринской культурой, пишет Arkeonews.

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Команда из Оломоуцкого археологического центра сообщила, что главной находкой стало захоронение, связанное с нитринской культурой, которая процветала в восточной Моравии и юго-западной Словакии в эпоху средней бронзы (2100-1800 гг. до н. э.). Всего обнаружено 130 захоронений, однако это место захоронения является крупнейшим из найденных, связанных с этой культурой.

Всего обнаружено 130 захоронений Фото: Archaeological Centre Olomouc

Нитринская культура, одна из самых ранних в бронзовом веке в Моравии, известна тем, что ее представители начали производство бронзы. Этот процесс предусматривал использование меди, сплавленной с оловом, в результате чего получали более прочный и долговечный металл.

По словам Вендулы Врановой, руководительницы исследовательской группы, раскопки обнаружили скелетные останки вместе с погребальными предметами, такими как медные украшения, костяные бусины, каменные наконечники стрел, медные кольца и костяные шила. Мужчин и женщин хоронили с разными предметами; например, мужчин часто хоронили с клыками кабана и охотничьими орудиями, а женщин — с украшениями и ожерельем из рогов.

Археологи также обнаружили захоронение времен культуры шнуровой керамики, датированное 2600 годом до нашей эры. Это место содержало 17 могил со скелетами, некоторые мужчины были похоронены вместе с топорами, кремневыми орудиями труда и керамическими сосудами. Круговые канавки вокруг могил указывают на наличие деревянных конструкций, которые когда-то разграничивали сакральное пространство.

Интересно, что захоронения разных культур, нитринской и шнуровой керамики, не мешали друг другу. Такое мирное сосуществование добавляет археологическим находкам еще один слой интриги.

Раскопки также обнаружили четыре отдельных периода захоронений в Крелове, охватывающих более 3 000 лет — от конца позднего каменного века до IX века, когда славянское население занимало территорию под властью Великой Моравии.

Среди выдающихся находок могила германского воина III века, похороненного со щитом и железным копьем, которая является первой в своем роде в Центральной Моравии, и семь кремационных могил, связанных с кельтами, содержащих металлические украшения, характерные для той эпохи.

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Спасательные раскопки, проведенные в период с августа 2023 по апрель 2024 года, теперь перейдут в фазу анализа. Скелетные останки и артефакты будут изучаться, чтобы получить представление о физических чертах, здоровье, питании и генетических связях людей, которые когда-то жили в этом регионе.

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