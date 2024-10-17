Нашли без раскопок: на Сицилии археологи обнаружили римский дом с мозаикой (фото)
На Сицилии археологи нашли древнее здание, которое датируется периодом римского господства. Открытие произошло благодаря геофизическому исследованию, которое позволило локализовать сооружение без прямых раскопок.
На юго-востоке Сицилии, вблизи города Виццини, археологи обнаружили остатки римского дома с мозаичным полом, датируемого I-IV веками нашей эры. Это открытие является частью более широких раскопок римской деревни, расположенной на высоте почти 500 метров, занимающей около 15 гектаров, пишет Arkeonews.
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Исследовательская группа из Геттингенского университета исследует этот регион уже более двух десятилетий. Во главе с профессором доктором Иоганнесом Бергеманном они изучают, как жили и взаимодействовали люди в древности.
Их последний проект начался в 2022 году и был сосредоточен на выявлении археологических памятников в регионе Виццини. В 2023 году они провели геофизическое исследование, которое выявило подземные аномалии, что позволило им визуализировать территорию региона без прямых раскопок.
Эти исследования привели команду к остаткам здания размером 30 на 13 метров, расположенного непосредственно под поверхностью. Внутри они обнаружили большую, комнату со сложным мозаичным полом, покрывающим почти 100 квадратных метров. Однако часть мозаики повреждена в результате сельскохозяйственной деятельности.
Профессор Бергеманн отметил, что дальнейшие измерения показали наличие соседних сооружений, что свидетельствует о том, что люди жили в этой местности со II по VI век нашей эры. Архитектурные особенности, такие как покрытые лепниной колонны и облицованные мрамором водоемы, а также роскошная керамика, были подобны находкам из Помпеев, что демонстрирует утонченность жизни того периода.
Открытие дает важное представление о римской системе поселений на Сицилии. Деревня, вместе с другими сельскими поселениями и виллами, пришла на смену древнегреческим городам в римскую эпоху.
Эти поселения поддерживали экстенсивное сельскохозяйственное производство, интегрированное в крупные торговые сети Римской империи. Вдоль южного сицилийского побережья возникло много небольших складских помещений, соединенных между собой междугородними дорогами, что позволило эффективно вести торговлю.Важно
Результаты исследования впервые представили общественности 16 октября 2024 года в ратуше города Виццини. Еще одна презентация состоится в Геттингенском университете 3 февраля 2025 года в рамках серии публичных археологических лекций.
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