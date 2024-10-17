Нашли без раскопок: на Сицилии археологи обнаружили римский дом с мозаикой (фото)

На Сицилии археологи нашли древнее здание, которое датируется периодом римского господства. Открытие произошло благодаря геофизическому исследованию, которое позволило локализовать сооружение без прямых раскопок.

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На юго-востоке Сицилии, вблизи города Виццини, археологи обнаружили остатки римского дома с мозаичным полом, датируемого I-IV веками нашей эры. Это открытие является частью более широких раскопок римской деревни, расположенной на высоте почти 500 метров, занимающей около 15 гектаров, пишет Arkeonews.

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Исследовательская группа из Геттингенского университета исследует этот регион уже более двух десятилетий. Во главе с профессором доктором Иоганнесом Бергеманном они изучают, как жили и взаимодействовали люди в древности.

Их последний проект начался в 2022 году и был сосредоточен на выявлении археологических памятников в регионе Виццини. В 2023 году они провели геофизическое исследование, которое выявило подземные аномалии, что позволило им визуализировать территорию региона без прямых раскопок.

Раскопки на Сицилии Фото: Johannes Bergemann

Эти исследования привели команду к остаткам здания размером 30 на 13 метров, расположенного непосредственно под поверхностью. Внутри они обнаружили большую, комнату со сложным мозаичным полом, покрывающим почти 100 квадратных метров. Однако часть мозаики повреждена в результате сельскохозяйственной деятельности.

Профессор Бергеманн отметил, что дальнейшие измерения показали наличие соседних сооружений, что свидетельствует о том, что люди жили в этой местности со II по VI век нашей эры. Архитектурные особенности, такие как покрытые лепниной колонны и облицованные мрамором водоемы, а также роскошная керамика, были подобны находкам из Помпеев, что демонстрирует утонченность жизни того периода.

Открытие дает важное представление о римской системе поселений на Сицилии. Деревня, вместе с другими сельскими поселениями и виллами, пришла на смену древнегреческим городам в римскую эпоху.

Эти поселения поддерживали экстенсивное сельскохозяйственное производство, интегрированное в крупные торговые сети Римской империи. Вдоль южного сицилийского побережья возникло много небольших складских помещений, соединенных между собой междугородними дорогами, что позволило эффективно вести торговлю.

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Результаты исследования впервые представили общественности 16 октября 2024 года в ратуше города Виццини. Еще одна презентация состоится в Геттингенском университете 3 февраля 2025 года в рамках серии публичных археологических лекций.

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