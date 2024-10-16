Годы предположений и столетия поисков: археологи обнаружили полумифические захоронения в Петре (фото)

Археологи обнаружили тайные гробницы, скрытые под Эль-Хазне, набатейским храмом, который является одним из Семи новых чудес света. На протяжении веков раскопок никто не мог обнаружить этих захоронений, которые сохранились нетронутыми до нашего времени.

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Во время раскопок в культовой Эль-Хазне, или Сокровищнице, в Петре, Иордания, археологи обнаружили гробницу, содержащую останки по меньшей мере 12 человек. Петра, древний город, высеченный в розовых скалах песчаника, известен своей монументальной архитектурой, а сокровищница является главной достопримечательностью, пишет Arkeonews.

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Археологи во главе с доктором Пирсом Полом Крисманом, исполнительным директором Американского центра исследований, сделали это важное открытие, когда проводили исследования после многих лет предположений о дополнительных камерах, скрытых под Сокровищницей, за пределами двух гробниц, обнаруженных в 2003 году.

Радар, проникающий под землю, обнаружил поразительное сходство между левой и правой сторонами сокровищницы, что позволило команде получить разрешение от правительства Иордании на проведение дальнейших раскопок.

Такие находки дают ценное представление о жизни набатейцев — народа, жившего в пустыне и некогда правившего этим регионом Фото: Al Khazneh, Petra, Jordan

В августе, работая вместе со съемочной группой программы "Неизвестная экспедиция" канала Discovery, команда Крисмана обнаружила ранее неизвестную гробницу под памятником. Открытие было особенно примечательным из-за состояния места захоронения: в то время как многие гробницы в Петре были нарушены, эта осталась нетронутой и содержала не только человеческие останки, но и погребальные предметы из бронзы, железа и керамики. Такие находки дают ценное представление о жизни набатейцев — народа, жившего в пустыне и некогда правившего этим регионом.

"Это невероятно редкая находка", — поделился Крисман, подчеркнув, что ничего подобного не находили в Петре в течение двух веков археологических исследований в этой местности. Наличие таких хорошо сохранившихся останков, в частности одного скелета, сжимающего керамическую чашу, привлекло внимание исследователей и общественности.

Джош Гейтс, ведущий программы "Неизвестная экспедиция", также выразил свое удивление открытием. Он отметил, что расположение гробницы на въезде в город свидетельствует о том, что похороненные в ней лица имели значительный статус в набатейском обществе.

Однако точная их роль остается загадкой, поскольку обычаи захоронения набатейцев и их классовые различия еще не до конца изучены. Хотя их общество описывают как более эгалитарное, все еще неясно, была ли эта конкретная гробница зарезервирована для царских особ.

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Это открытие не только проливает свет на набатейскую культуру, но и демонстрирует, как много еще предстоит раскрыть в одном из самых известных археологических мест в мире.

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