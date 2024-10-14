Эксперимент был успешным: археологи подтвердили открытие волонтеров в Норвегии

Участники проекта Heritage Quest, направленного на привлечение общественности к поискам археологических памятников на территории Норвегии, обнаружили более тысячи древних курганов. Недавно ученые подтвердили их находки, проверив 380 обнаруженных мест.

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В рамках проекта Heritage Quest более 6500 волонтеров обнаружили почти 1000 доисторических курганов по всей территории Нидерландов всего за четыре месяца. Этот проект демонстрирует, как участие общественности может существенно помочь археологам в обнаружении древних памятников, пишет Nature World News.

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Проект Heritage Quest начался в 2018 году и заключался в привлечении общественных ученых к анализу лидарных снимков из центральных Нидерландов. Лидар, лазерная технология, генерирует детальные карты земли, помогая найти скрытые археологические объекты, которые было бы трудно идентифицировать другим способом.

Открытие 1000 курганов произошло в значительной степени благодаря вкладу этих онлайн-волонтеров. Несмотря на их успех, возникли опасения относительно точности находок, учитывая, что большинство участников не имели формальной археологической подготовки.

Доктор Квентин Буржуа, ведущий исследователь из Лейденского университета, признал, что хотя объем собранных данных впечатляет, надежность обнаруженных волонтерами находок составляла определенную проблему.

"Мы столкнулись с распространенной проблемой в крупных общественных научных проектах: насколько достоверными являются выводы неспециалистов?" — отметил он.

Чтобы проверить результаты, исследовательская группа провела масштабное полевое исследование 380 мест, обозначенных волонтерами. Посетив каждое место, они смогли подтвердить, действительно ли обнаруженные объекты являются курганами. Их выводы оценили эффективность подхода.

Доктор Буржуа отметил, что проект не только доказал ценность гражданской науки, но и значительно ускорил процесс открытия. Благодаря сочетанию усилий лидарной технологии и привлечения волонтеров, исследовательская группа удвоила количество известных курганов в регионе за несколько месяцев, когда профессиональным археологам пришлось бы тратить годы.

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Он подытожил: "Общественная наука работает. Существует четкая корреляция между количеством волонтеров, которые идентифицировали место, и вероятностью того, что это доисторический курган. Без их помощи это заняло бы годы, а не месяцы".

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