Древнейшее свидетельство: археологи обнаружили необычное блюдо возрастом 7700 лет

Археологи нашли остатки вареных улиток, возрастом 7700 лет в Тунисе. Это открытие свидетельствует о том, что традиция сбора улиток, которая сохранилась до наших дней, имеет древние корни.

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Во время раскопок в Кеф-Эззахи на севере Туниса удалось найти остатки вареных улиток, которым более 7700 лет — это древнейший известный пример употребления улиток в пищу на севере Африки. Эта уникальная находка проливает свет на кулинарные практики ранних тунисских обществ, пишет Phys.org.

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Еще в 2012 году исследователи обнаружили более 35000 останков улиток, из которых 41 имел неповрежденные эпифрагмы. Доктор Исмаил Саафи, который возглавлял исследование, объясняет, что улитки развивают эпифрагму, чтобы защитить себя во время неблагоприятных климатических условий, таких как экстремальные температуры или засуха.

Эта мембрана служит защитой от потери воды, и наличие неповрежденных эпифрагм в этих древних останках может свидетельствовать об уникальном методе сбора и потребления улиток. Найденный на этом месте вид, Sphincterochila candidissima, является важным, поскольку это первое свидетельство того, что люди потребляли улиток с эпифрагмами на севере Африки.

Доктор Саафи провел этнографическое исследование в Аулед-Саиде, где жители до сих пор практикуют традиционный сбор улиток, в частности вида Cantareus apertus, который также производит эпифрагмы. Этих улиток обычно собирают в течение летних месяцев, когда они вступают в период полового созревания, создавая эпифрагму, чтобы выжить в засушливых условиях.

Сборщики выкапывают улиток из земли, тщательно следя за тем, чтобы они сохранили свою эпифрагму во время этого процесса. Интересно, что улиток без этой мембраны выбрасывают, поскольку они считаются нечистыми.

Этнографические данные свидетельствуют о том, что редкость эпифрагм в археологическом контексте может быть связана не с проблемами сохранения. Зато сложность получения этих улиток в сочетании с трудоемким процессом сбора, вероятно, сделала их менее желательными для широкого потребления. Это контрастирует с другими видами улиток, которых можно собирать легче и в больших количествах в течение года.

Находки из Кеф-Эззахи позволяют предположить, что древние тунисцы могли специализироваться на сборе улиток S. candidissima, подобно современным исследованным группам. Наличие такого большого количества этих улиток на месте находки указывает на практику сбора в течение длительного времени.

Однако, из-за специализированного характера этого метода сбора и связанных с ним физических требований, это могла быть традиция, ограниченная определенными группами, что может объяснить, почему доказательства этой практики так редко встречаются в археологических источниках.

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Это открытие дает ценную информацию о культурных и кулинарных традициях древнего Туниса, демонстрируя давность потребления наземных улиток в регионе. Доктор Саафи отмечает, что понимание того, как развивались эти традиции, помогает обогатить наши знания о взаимосвязи между людьми и их окружающей средой на протяжении истории.

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