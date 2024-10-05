Убежище последних неандертальцев: получится ли у ученых раскрыть тайну

Известно, что неандертальцы не исчезли внезапно: это было постепенное явление, вызванное различными факторами. Однако ученых интересует, какое место можно считать последним домом этих древних людей.

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Одна из тайн, которая озадачивает ученых на протяжении многих лет, — где и когда жили последние неандертальцы. Некоторые ученые считают, что ответ нужно искать на юге Иберии, пишет Live Science.

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Хотя мы не можем быть полностью уверенными, многочисленные доказательства свидетельствуют о том, что южная Иберия, на территории современной Испании и Португалии, вероятно, была их последним пристанищем. Археологи нашли в этом регионе орудия труда и артефакты, которые отличаются от тех, что были найдены на остальной территории Европы, что подтверждает эту гипотезу.

Одним из особых инструментов, которые изготавливали неандертальцы, являются орудия мустьерской культуры, впервые найденные во Франции. Эти инструменты, впервые изготовленные 160 000 лет назад, в основном исчезли 40 000 лет назад, вместе с постепенным исчезновением неандертальцев. Однако находки на юге Иберии свидетельствуют о том, что неандертальцы прожили в этом регионе дольше, чем считалось ранее. Похоже, они могли спрятаться от изменений, которые влияли на другие части Европы.

Подтверждение их присутствия предполагает поиск других незагрязненных доказательств, таких как кости, костяные инструменты или специально сожженный древесный уголь, но это может быть сложной задачей. Многие неандертальские стоянки были раскопаны до того, как появились современные методы избежания загрязнения, что затрудняет их точную датировку.

Гибралтар, расположенный на южной оконечности Пиренейского полуострова, долгое время считался последней твердыней неандертальцев. Раскопки в пещере Горхем обнаружили мустьерские орудия труда и очаг с древесным углем. В 2006 году исследование с использованием радиоуглеродного анализа показало, что эти артефакты датируются периодом от 28 000 до 22 000 лет назад, задолго после того, как неандертальцы, как считалось, исчезли.

Однако более поздние исследования поставили эти выводы под сомнение. Исследование 2014 года с использованием обновленных методов датирования повторно проанализировало 40 мест по всей Европе и обнаружило, что неандертальцы, вероятно, исчезли между 39 000 и 37 000 лет назад, что опровергает утверждение о том, что пещера Горхем была их последним пристанищем.

Другим потенциальным местом, где неандертальцы провели последние дни, является пещера Куэва-Антон на юго-востоке Испании. В 2021 году результаты исследований показали, что древесный уголь, найденный там, может датироваться периодом около 36 600 лет назад, но отсутствие каменных инструментов на месте оставляет доказательства несколько неопределенными.

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В более широком смысле исследователи, такие как Том Хайям, считают, что неандертальцы вымерли не в одном конкретном месте, а, вероятно, были поглощены ранними человеческими популяциями по всей Европе. Учитывая их широкий географический ареал, найти точное местонахождение последних неандертальцев может быть невозможно, но совершенствование методов может помочь сузить регионы с новейшими свидетельствами.

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