Тринадцать в одном саркофаге: в Турции нашли необычное захоронение гладиатора (фото)

Исследователи считают, что лица, похороненные в саркофаге, имели высокий статус в обществе. Они могли быть гражданами высшего класса или членами духовенства.

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В Турции археологи сделали необычное открытие внутри многовековой базилики. Они раскопали захоронение, наполненное человеческими костями, которое, возможно, когда-то принадлежало римскому воину. Этот древний саркофаг, которому, как полагают, около 1 800 лет, изначально был построен для гладиатора, по имени Евфрат, пишет Live Science.

Однако вместо останков славного воина команда обнаружила кости 12 мужчин и женщин, датированные V веком н. э. Это свидетельствует о том, что гробницу использовали повторно примерно через 200 лет после ее первоначального строительства.

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"Из надписи на гробнице мы знаем, что первоначально ее использовали для захоронения гладиаторов", — Синан Мимароглу (Sinan Mimaroglu), доцент и искусствовед Университета Хатай Мустафы Кемаля в Турции.

Мимароглу и его команда обнаружили гробницу в руинах базилики, расположенной в провинции Измир Фото: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Мимароглу и его команда обнаружили гробницу в руинах базилики, расположенной в провинции Измир, которая является частью древнегреческого города Эфес. Наряду с надписями на саркофаге нашли гравюры христианских крестов как на крышке, так и внутри. Подобные им обнаруживали в других гробницах по всей Турции и Сирии.

Всего внутри саркофага было три креста, датированные пятым веком, тогда как дополнительные кресты вырезали на его крышке примерно в восьмом веке. Сейчас их сравнивают с аналогичными артефактами из региона, чтобы узнать больше о религиозных верованиях людей, которые их изготовили.

Захоронение, вместе с мозаиками и древней дренажной системой, находилось непосредственно под базиликой, которая первоначально была церковью, посвященной святому Иоанну. Это сооружение, позже преобразованное в купольное здание императором Восточной Римской империи Юстинианом I в шестом веке, служило важным местом захоронения.

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Считается, что лица, похороненные в саркофаге, имели высокий статус в обществе. Мимароглу предполагает, что они, вероятно, были гражданами высшего класса или членами духовенства, учитывая тщательное внимание к их захоронению в церкви.

Хотя о гладиаторе Евфрата мало что известно, кроме его имени, место, где его похоронили, имеет тысячелетнюю историю, предшествующую основанию Эфеса.

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