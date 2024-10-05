Конкурували з римлянами: археологи знайшли артефакти древньої культури Кастро (фото)

В іспанській провінції Оренсе археологи виявили два кам’яні блоки з різьбленнями часів культури Кастро. Цей народ жив на Піренейському півострові та досягнув високого рівня розвитку.

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Під час розкопок на городищі на північному заході Іспанії дослідники виявили символи, пов'язані з культурою Кастро — цивілізацією, яка процвітала в цьому регіоні протягом першого тисячоліття до нашої ери. Це відкриття дозволяє зазирнути в життя цих ранніх мешканців та дослідити їхні унікальні культурні практики, пише Heritage Daily.

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Культура Кастро відома своїми укріпленими поселеннями, які називаються "кастро", що починалися як невеликі городища, а згодом переросли у напівміські поселення до II століття до нашої ери. Деякі з цих міст за розмірами та складністю планування могли конкурувати з римськими містами, що свідчить про високий рівень розвитку цієї культури.

Археологи знайшли важливі артефакти, зокрема два різьблені кам'яні блоки Фото: Vive Avión Cultural Association

Археологи у співпраці з культурною асоціацією Vive Avión розкопували одне з таких місць у Кастро-де-Сан-Вісенсо, розташованому поблизу Авіона в іспанській провінції Оренсе. Під час розкопок команда дослідила територію площею 140 квадратних метрів, де знайшла важливі артефакти, зокрема два різьблені кам'яні блоки.

На першому блоці, прямокутному камені, був зображений трискеліон — стародавній символ, що складається з трьох переплетених спіралей в колі. Вважається, що цей мотив, який датується IV або III століттям до нашої ери, мав духовне або культурне значення для народу Кастро.

Іншою важливою знахідкою стала кам'яна брила з вигравіруваною камунською трояндою, символом, який був виявлений на інших історичних пам'ятках регіону, зокрема в Сітанія-де-Брітейруш в Португалії та Монте-дас-Феррадура в Іспанії.

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За словами дослідницької групи, ці знахідки не лише збагачують історичні відомості про залізний вік у цій частині Піренейського півострова, але й розкривають глибоку культурну спадщину Кастро.

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