Єдиний у своєму роді: чому у візантійській церкві опинилася язичницька богиня (фото)

Досліджуючи церкву VI століття в центральній частині Ізраїлю, археологи виявили мармуровий медальйон із зображенням язичницької богині. Це відкриття демонструє процес релігійних змін у регіоні.

Related video

У 1986 році археологи залишки унікальної візантійської церкви VI століття, приховані протягом століть у лісі Шохам, розташованому в центральній частині Ізраїлю. Під час подальших розкопок вчені виявили мармуровий медальйон із зображенням грецької богині Тихе — рідкісне явище язичницької символіки в християнському контексті, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Поєднання язичницьких і християнських елементів на цьому місці підкреслює культурну складність візантійського періоду в Ізраїлі. Воно ілюструє, як давні вірування продовжували співіснувати з поширенням християнства.

Село Хірбет Тіншемет, де розташована церква, було жвавим поселенням з IV століття нашої ери, що охоплює візантійську епоху і ранній ісламський період. Ізраїльське управління старожитностей (IAA) зазначає, що деякі вчені ототожнюють церкву з "Бето-Мельгасіс", поселенням, зображеним на карті Мадаби VI століття, на якій зображена Свята Земля.

У 1986 році археологи залишки унікальної візантійської церкви VI століття Фото: IAA

Розкопки під керівництвом професора Йосефа Пората у 1986 році, а згодом доктора Узі Дахарі у 1995 році виявили залишки церкви, а також медальйон із зображенням Тихе — грецької богині удачі та покровительки міст.

У звіті IAA медальйон датується 580 роками нашої ери, періодом, коли християнські церкви процвітали по всій Візантійській імперії. Його присутність демонструє повільний і складний процес релігійних змін у регіоні.

Цей медальйон є єдиним відомим артефактом такого роду у візантійському мистецтві, що робить його надзвичайною знахідкою. Археологи також виявили монети, які датуються періодом з IV по VIII століття нашої ери, що свідчить про те, що Хірбет Тіншемет був постійно заселений протягом кількох століть, а економічна діяльність процвітала як у візантійський, так і в ранній ісламський періоди.

Церква присвячена Вакху Святому, християнському мученику, і мала мозаїчний напис у головному залі, який проголошував "Це місце належить Господу і Єдиному Сину". Після великих розкопок наприкінці XX століття місце було збережене відділом консервації IAA.

Важно

Приховувала 12000 років історії людства: археологи дослідили древню ДНК і виявили неочікувану стабільність

Сьогодні Хірбет Тіншемет залишається доступним і добре збереженим, пропонуючи відвідувачам зазирнути у релігійні та культурні зміни стародавнього Ізраїлю. Відвідувачі можуть дослідити руїни та уявити час, коли християнські та язичницькі символи поділяли один і той самий сакральний простір.

Раніше Фокус писав про рідкісний артефакт, який знайшли археологи під час розкопок стародавнього форту в Болгарії.

А також ми розповідали про поховання часів фараона Сенусерта I, яке виявили археологи. Воно може належати донці давньоєгипетського чиновника.